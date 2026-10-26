Gold Price: दागिने खरेदीदारांसाठी खुशखबर; दिवाळीपूर्वी सोने-चांदीच्या दरात मोठी घसरण

नागपूर,: दसऱ्याच्या सणानंतर सोने-चांदीच्या दरात सुरू झालेली घसरणीची मालिका दिवाळीच्या तोंडावरही कायम आहे. ऐन सणासुदीत दोन्ही मौल्यवान धातूंच्या किमतीत मोठी घट झाल्यामुळे ग्राहकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला आहे..शहरात शनिवारी १० ग्रॅम २४ कॅरेट सोन्याचा दर १ लाख ४२ हजार ५०० रुपयांवर आला. विशेष म्हणजे, गत १० ऑक्टोबरला हाच दर १ लाख ५१ हजार ३०० रुपयांवर होता. म्हणजेच अवघ्या पंधरा दिवसांत सोन्याच्या दरात प्रती १० ग्रॅममागे तब्बल ८ हजार ८०० रुपयांची घसरण नोंदवली गेली आहे..सोन्यापाठोपाठ चांदीच्या दरातही मोठी कपात झाली आहे. २ लाख २६ हजार १०० रुपयांवर असलेली १ किलो चांदीची किंमत आता थेट २ लाखांवर आली आहे. गेल्या काही दिवसांत चांदी तब्बल २६ हजार रुपयांनी स्वस्त झाली आहे..दिवाळीचा सण अगदी तोंडावर असताना झालेली ही दरकपात ग्राहकांच्या चेहऱ्यावर आनंद फुलवणारी ठरत आहे. दागिन्यांची खरेदी करू इच्छिणाऱ्या ग्राहकांसाठी ही सुवर्णसंधी मानली जात आहे. आगामी दिवसांत बाजारात भाव आणखी स्थिर राहण्याची किंवा कमी होण्याची शक्यता वर्तवली जात असून, यामुळे नागपुरातील सराफा बाजारात ग्राहकांची मोठी गर्दी उसळण्याची शक्यता व्यापाऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.