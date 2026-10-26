नागपूर

Gold Price: दागिने खरेदीदारांसाठी खुशखबर; दिवाळीपूर्वी सोने-चांदीच्या दरात मोठी घसरण

Gold Price Fall : दिवाळीपूर्वी सोने-चांदीच्या दरात मोठी घसरण झाली आहे. नागपुरात २४ कॅरेट सोन्याचा दर प्रति १० ग्रॅम १ लाख ४२ हजार ५०० रुपयांवर आला असून, चांदीचा दर प्रति किलो २ लाख रुपयांवर पोहोचला आहे. दागिने खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे.
Gold and Silver Prices Decline Ahead of Diwali, Bringing Relief to Jewellery Buyers in Nagpur.

Gold and Silver Prices Decline Ahead of Diwali, Bringing Relief to Jewellery Buyers in Nagpur.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर,: दसऱ्याच्या सणानंतर सोने-चांदीच्या दरात सुरू झालेली घसरणीची मालिका दिवाळीच्या तोंडावरही कायम आहे. ऐन सणासुदीत दोन्ही मौल्यवान धातूंच्या किमतीत मोठी घट झाल्यामुळे ग्राहकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला आहे.

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