Gold Silver Price: सोन्या–चांदीच्या बाजारात उताराची लाट! सोने स्थिर, चांदीत २,३०० रुपयांची घसरण

Gold Rate Today: जागतिक पातळीवरील आर्थिक आणि राजकीय अस्थिरता काहीशी कमी झाल्याने मौल्यवान धातूंच्या दरात हलका चढ-उतार दिसत आहे. चांदीच्या दरात तब्बल २ हजार ३०० रुपयांची मोठी घसरण झाल्याने गुंतवणूकदारांच्या चेहऱ्यावर चिंतेची लकेर उमटली आहे.
