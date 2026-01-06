नागपूरवासीयांसाठी सुवर्णसंधी! संधीदेवांचा गुरू ‘बृहस्पती’ देणार नऊ जानेवारीला दर्शन; दुर्मीळ दर्शन करताना 'हे'करावे..

नागपूर: देवांचा गुरू व ऋग्वेदातील देवता मानला जाणारा बृहस्पती हा ग्रह येत्या नऊ जानेवारीला सायंकाळी अवकाशात भ्रमण करताना पृथ्वीच्या खूप जवळ येणार आहे. त्यामुळे त्याचे नागपूरकरांनाही प्रत्यक्ष दर्शन होणार असल्याची माहिती आंतरराष्ट्रीय ज्योतिषाचार्य डॉ. अनिल वैद्य यांनी दिली. अवकाशामधील या अनोखे व दुर्मीळ दृश्याचा सर्वांनी आनंद घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले..Pune News: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्याहून धावणार ६० नवीन रेल्वे; पुणे स्थानकावर सहा नवीन फलाट; गैरसाेय दूर होणार .डॉ. वैद्य यांच्या मते, गुरू हा सूर्यकुलातील पाचवा ग्रह आहे. सूर्याभोवती भ्रमण करण्यासाठी त्याला सरासरी १२ वर्षे लागतात. पृथ्वी गुरुपेक्षा अधिक वेगाने सूर्याला प्रदक्षिणा घालतो. त्यामुळे दर १३ महिन्यांनी गुरू आणि पृथ्वीची युती होते. यावेळी नऊ जानेवारी रोजी अवकाशात भ्रमण करताना सायंकाळी गुरू ग्रह हा पृथ्वीच्या खूप जवळ येणार आहे, जो सूर्यापासून ७८ हजार कोटी किमीपेक्षा अधिक अंतरावर दूर आहे. पृथ्वीच्या दृष्टीने सूर्याच्या अगदी विरुद्ध बाजूला येणार आहे. याचा अर्थ गुरू ग्रह आणि सूर्य एकमेकांच्या अगदी बरोबर विरुद्ध दिशेला राहतील. यावेळी पश्चिम क्षितिजावर होणाऱ्या सूर्यास्तानंतर गुरू महाराजांचे पूर्व क्षितिजावर प्रत्यक्ष दर्शन आपल्याला घेता येणार आहे..नऊ जानेवारी रोजी सायंकाळी मिथुन राशीत वक्री असलेला गुरू २६ अंश, ४ कला आणि २ विकलावर भ्रमण करणार आहे. सूर्य महाराज धनू राशीत २४ अंश २९ कला ५२ विकलावरून भ्रमण करणार आहे. यावेळी सूर्याची मंगळ, बुध व शुक्र यांच्याशी समअंशात्मक युती होणार आहे. नागपूर परिसरात सकाळी ७.०२ वाजता सूर्योदय होणार असून, सूर्यास्त ५.५४ वाजता होणार आहे. सायंकाळी सूर्यास्तानंतर पूर्वेला गुरूचे झालेले आगमन अतिशय विलोभनीय राहणार आहे. हे दृश्य पाहण्यासारखे राहणार आहे. यावेळेस गुरू ग्रह हा पृथ्वीच्या अगदी जवळ येणार असल्यामुळे आकाराने खूप मोठा दिसेल आणि साध्या डोळ्यांनी दुर्बिणीशिवाय अत्यंत शुभ आणि तेजस्वी असा ग्रह आपल्याला दिसणार असल्याचे डॉ. वैद्य म्हणाले..अशीच घटना १० फेब्रुवारी २०२७ रोजीही नागपूरकरांना पुन्हा अनुभवता येणार आहे. सध्या गुरुबलाचा विचार करता वृषभ, सिंह, तूळ, धनू आणि कुंभ या राशींना उत्तम गुरुबल असून, मेष, मिथुन, कन्या व मकर या राशींना मध्यम गुरुबल आणि कर्क, वृश्चिक व मीन या राशींना गुरुबल नसल्याचे ते म्हणाले..Dombivli politics: डोंबिवलीत भाजपाची बिनविरोध ‘गेमचेंजर’ खेळी; पॅनल 27 मध्ये मनोज घरत यांनी माघार घेतल्याने महेश पाटील बिनविरोध...दर्शन करताना हे करावेवैद्यकीय ज्योतिष्य शास्त्रानुसार, गुरू ग्रहाचा अंमल यकृत, शिरा, धमन्या, शरीरातील अनैसर्गिक वाढ, फुफुसाचा विकार, कावीळ, जलोदर, मधुमेह, त्वचेचे रोग याशिवाय इतर आजारांवर प्रामुख्याने होताना दिसतो. त्यामुळे असे आजार असणाऱ्यांनी आणि गुरूबल मध्यम किंवा अजिबात नसणाऱ्यांनी प्रत्यक्ष गुरू महाराजांचे साध्या डोळ्यांनी दर्शन घेऊन ‘ओम बृम ब्रुहस्पतये नमः’ हा मंत्रजप करावा. तसेच हरभऱ्याची डाळ, पिवळे वस्त्र, पिवळी फुले, साखर इत्यादी दान केल्यास त्याचे उत्तम फळ मिळणार असल्याचे डॉ. वैद्य यावेळी म्हणाले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.