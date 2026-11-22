गोंदिया : एअर होस्टेस वर्षा तुरकर हत्या प्रकरणात पोलिसांनी फरार असलेल्या दोन आरोपींना ताब्यात घेतले आहे. वर्षाची हत्या करणारा आरोपी नालेन नईम शेख (वय २६, रा. संजयनगर मुर्री, ता. गोंदिया) याला २० नोव्हेंबर रोजी अटक केली, तर याच खून प्रकरणात आरोपी असलेल्या १७ वर्षांच्या विधी संघर्षग्रस्त बालकाला २१ नोव्हेंबर रोजी ताब्यात घेतले.वर्षा तुरकर हिच्यावर हल्ला करणाऱ्या आरोपींमध्ये इमरान करीम शेख (वय २६), नालेन नईम शेख (वय २६, रा. संजयनगर मुर्री) व १७ वर्षांचा विधी संघर्षग्रस्त बालक आहे. या प्रकरणात यापूर्वी मोना नीतेश अग्रवाल (वय ४१), शेजारी राहणारा कुणाल कुंभलकर (वय ३१), शाहरुख पठाण (वय ३३), इमरान करीम शेख या चौघांना अटक केली होती. आता या दोघांना अटक केल्याने आरोपींची संख्या सहा झाली आहे.आणखी या प्रकरणातील इतर धागेदोरे जुळतात का? याची चाैकशी पोलिस करीत आहेत. या खुनासाठी दिलेल्या सुपारीचे १३ लाख रुपये ताब्यात घेण्यासाठी पोलिसांची चौकशी सुरू आहे. आरोपींना २४ नोव्हेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी असल्याने या वेळेत सुपारीची रक्कम आरोपींकडून ताब्यात घेतली जाणार असल्याचे तिरोड्याचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी गुल्हाने यांनी सांगितले..दरम्यान, वर्षा तुरकर हत्या प्रकरणात पोलिसांनी नीतेश अग्रवाल याच्या नातेवाईकांचीसुद्धा चौकशी केल्याची माहिती आहे. या प्रकरणाचा उलगडा झाला असला तरी यात आणखी वेगळा अँगल तर नाही ना या दिशेने सुद्धा पोलिसांनी तपास सुरु केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.