Gondia Crime : धारदार शस्त्राने गळा चिरून 20 वर्षीय युवतीची हत्या; कुटुंबीयांनी स्थळ बघितलं होतं, आचलला बघायला पाहुणेही येणार होते, पण...

गोंदिया : धारदार शस्त्राने गळा चिरून एका २० वर्षीय युवतीची हत्या (Gondia Crime News) करण्यात आली. ही घटना गुरुवारी (ता. ९) सकाळी बोंडराणी (अर्जुनी) गाव शिवारात उघडकीस आली. आचल प्रकाश कोबळे (रा. बोंडराणी) असे मृताचे नाव आहे..बोंडराणी गाव वैनगंगा नदी काठावर (Wainganga River) आहे. कोबळे कुटुंबीय मासेमारी व शेतमजुरी करतात. आचलचे गावातीलच दुसऱ्या समाजातील एका युवकासोबत सूत जुळले होते. त्यांच्या विवाहाला दोन्ही कुटुंबीयांकडून विरोध असल्याने ते पळून गेले होते. काही दिवसांपूर्वी ते गावात परत आले. दोन्ही कुटुंबात चर्चा झाल्यानंतर आचल वडिलांच्या घरी परतली..OBC Reservation : OBC आरक्षणासाठी छगन भुजबळ समर्थकानं संपवलं जीवन; मृत्युपूर्वी मुख्यमंत्र्यांच्या नावे पत्र, जिल्हाधिकाऱ्यांची गावाला भेट.आचलच्या कुटुंबीयांनी तिच्यासाठी स्थळ बघितले होते. आज तिला बघायला पाहुणे येणार होते. दरम्यान सकाळच्या सुमारास शेजारील महिलेला आचलच्या घरापासून काही अंतरावर ती बेशुद्धावस्थेत आढळली. तिच्या गळ्यावर तिक्ष्ण हत्याराने चिरल्याची जखम आढळली..याची माहिती महिलेने कोबळे कुटुंबीयांना दिली. कुटुंबीयांनी आचलला तिरोडा येथील रुग्णालयात नेले. डॉक्टरांनी तपासून तिला मृत घोषित केले. आचलच्या भावाने पोलिसात तक्रार केली. तक्रारीच्या अनुषंगाने पोलिसांनी श्वानपथकाला पाचारण केले. घटनास्थळावर जाऊन पंचनामा केला. आचलचा मृतदेह येथील उपजिल्हा रुग्णालयात उत्तरीय तपासणीसाठी पाठविण्यात आले आहे. आचलची हत्या प्रेमप्रकरणातून झाल्याची चर्चा आहे..