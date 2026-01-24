पर्यटकांसाठी आनंदाची बातमी! आशिया खंडातील सर्वात मोठा स्कायवॉक डेकचे काम पूर्ण; विदर्भाच्या नंदनवनात दऱ्या-खोऱ्यांचा लाइव्ह अनुभव घेता येणार..

-नारायण येवले चिखलदरा : विदर्भाच्या नंदनवनात दऱ्या-खोऱ्यांचा लाइव्ह अनुभव घेण्याची संधी आता पर्यटकांना मिळणार असून देशभरातील पर्यटकांसाठी ही गुड न्यूज आहे. आशिया खंडातील सर्वात मोठ्या स्कायवॉकच्या अतिशय महत्त्वाच्या डेकचे काम आजच पूर्ण झाले असून मार्च महिन्यात या स्कायवॉकचा मुहूर्त निश्चित असल्याचे मानल जाते. .Pune News: सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ चौक उड्डाण पूल होणार खुला; सेनापती बापट रस्त्यावीरल वाहतूक कोंडी सुटणार! .चिखलदरा हे विदर्भाचे नंदनवन असून थंड हवेचे ठिकाण आहे. या ठिकाणी संपूर्ण देशासह जगभरातील पर्यटक हजेरी लावतात. येथे जंगल सफारी व व्याघ्र प्रकल्प असल्यामुळे देशभरातून पर्यटकांची पहिली पसंती चिखलदरा आहे. कॉफीच्या बागा, प्रसन्न वातावरण, पशु-पक्षांच्या शेकडो प्रजाती, डोंगर- दऱ्यांच्या या परिसरात निसर्गाच्या सानिध्यात रममाण होण्याची प्रत्येकाचीच इच्छा असते. आता त्यातच आशिया खंडातील सर्वात मोठ्या स्कायवॉकचे काम आटोपण्याची स्थिती असल्याने साऱ्यांची उत्सुकता ताणल्या गेली आहे..मार्च २०२६ पर्यंत हे काम पूर्ण झालेच पाहिजे अशा प्रकारचे आदेश शासनामार्फत देण्यात आले असून त्या पद्धतीने कंत्राटदार कामाला गती देत असल्याचे दिसून येत आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाला तर या ठिकाणी पर्यटकांची संख्या वाढणार आहे. याबरोबरच या ठिकाणच्या स्थानिक नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात रोजगाराची संधी मिळणार आहे..डेकचे काम पूर्ण, काच लागणारस्कायवॉकचे स्ट्रक्चर पूर्ण उभे झाले असून कंत्राटदार पूर्ण क्षमतेने काम करीत आहेत. आता काच लावणे व इतर किरकोळ कामे केली जाणार आहेत. त्यासाठी काही कालावधी लागू शकतो. डेकचे काम आज पूर्ण झाले आहे. सपोर्टची सुद्धा तात्पुरती परवानगी मिळाली आहे. मार्च पर्यंत काम पूर्ण होईल, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली..Solapur Airport: सोलापूरहून इंदौरला बुधवारपासून विमानसेवा; वनस्टॉप विमानसेवा, मुंबईला जाणारे विमान हेच पुढे इंदौरला जाणार!.स्कायवॉकची लांबी ४०७ मीटर आहे.स्कायवॉकसाठी ४०.२६ कोटींचा खर्च.२०१९ मध्ये काम सुरु.मार्च २०२६ ची डेडलाईन.काचेवरून चालत निसर्गाचा आस्वाद घेण्याची संधी.हरीकेन पॉईंट ते गोराघाट पॉईंटचा प्रवास .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.