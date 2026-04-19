Nagpur News: गोरेवाड्यात वन्यजीवांना कुलर, फळांचा गारवा; प्राण्यांसाठी पाणवठे; थंडावा निर्माण करण्यासाठी मिस्ट कुलिंग यंत्रणा

Desert Coolers and Shade Nets Combat High Temperatures: गोरेवाडा रेस्क्यू सेंटर आणि बाळासाहेब ठाकरे आंतरराष्ट्रीय प्राणिसंग्रहालयात वाघ, बिबट्या, अस्वलांसह वन्यप्राण्यांसाठी उष्णतेपासून संरक्षणासाठी उपाययोजना राबवण्यात येत आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर: उन्हाचा पारा वेगाने चढू लागल्याने केवळ नागरिकच नव्हे, तर जंगलाचा राजाही घामाघूम झाला आहे. उपराजधानीचे तापमान ४२ अंशांच्या वर पोहोचल्याने गोरेवाडा रेस्क्यू सेंटर आणि बाळासाहेब ठाकरे आंतरराष्ट्रीय प्राणिसंग्रहालयातील वन्यप्राण्यांना उन्हाचा तडाखा बसू नये, यासाठी प्रशासनाने युद्धपातळीवर उपाययोजना सुरू केल्या आहेत.

