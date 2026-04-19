Nagpur News: गोरेवाड्यात वन्यजीवांना कुलर, फळांचा गारवा; प्राण्यांसाठी पाणवठे; थंडावा निर्माण करण्यासाठी मिस्ट कुलिंग यंत्रणा

नागपूर: उन्हाचा पारा वेगाने चढू लागल्याने केवळ नागरिकच नव्हे, तर जंगलाचा राजाही घामाघूम झाला आहे. उपराजधानीचे तापमान ४२ अंशांच्या वर पोहोचल्याने गोरेवाडा रेस्क्यू सेंटर आणि बाळासाहेब ठाकरे आंतरराष्ट्रीय प्राणिसंग्रहालयातील वन्यप्राण्यांना उन्हाचा तडाखा बसू नये, यासाठी प्रशासनाने युद्धपातळीवर उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. .वाघ, बिबट्या आणि अस्वलांसारख्या मांसाहारी प्राण्यांना उष्णतेपासून वाचवण्यासाठी चक्क डेझर्ट कुलर लावून वातावरण थंड ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.उन्हाळ्यामुळे वन्यप्राण्यांना उष्माघात, गॅस्ट्रो आणि डायरिया यांसारखे आजार होण्याचा धोका असतो..ही जोखीम ओळखून गोरेवाड्यात सुमारे ४० हून अधिक कुलर लावण्यात आले आहेत. दुपारच्या रणरणत्या उन्हापासून संरक्षण मिळावे म्हणून पिंजऱ्यांच्या भोवती हिरव्या जाळ्यांचे (शेड नेट) आच्छादन लावण्यात आले आहे. याशिवाय, परिसरात नैसर्गिक गारवा निर्माण करण्यासाठी 'मिस्ट कुलिंग' यंत्रणा आणि वाळ्याच्या ताट्यांचा प्रभावी वापर केला जात आहे.संध्याकाळी तापणाऱ्या लोखंडी जाळ्या थंड करण्यासाठी विशेष कर्मचाऱ्यांमार्फत पाण्याचा शिडकावा केला जात आहे. प्राण्यांना लोळण्यासाठी चिखलाचे कुंड व कृत्रिम पाणवठे बनविले गेले आहेत..वन्यजीवांचे आरोग्य जपण्यासाठी प्रशासन सतर्कविभागीय वनाधिकारी पांडुरंग पाखले यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वन्यजीवांचे आरोग्य आणि सुरक्षितता जपण्यासाठी प्रशासन २४ तास सतर्क आहे.या उपाययोजनांमुळे प्राण्यांवरील उष्णतेचा ताण कमी होण्यास मोठी मदत होत आहे. याशिवाय विशेष पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांची चमूही तैनात करण्यात आलेली आहे. ते कायम वन्यप्राण्याचा मागोवा घेत आहेत..रसाळ फळांची व्यवस्थाकेवळ बाह्य थंडावाच नाही, तर प्राण्यांच्या अंतर्गत पोषणातही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. मांसाहारी प्राण्यांना नियमित आहार तर तृणभक्षक प्राण्यांसाठी टरबूज आणि खरबुजासारख्या रसाळ फळांची मेजवानी दिली जात आहे. शरीरातील पाण्याचे प्रमाण टिकवून ठेवण्यासाठी त्यांना पिण्याच्या पाण्यातून ग्लुकोज आणि 'ड' जीवनसत्त्वाचा पुरवठा केला जात आहे.