Nagpur Crime: युवकाची हत्या करून मृतदेह जंगलात पुरला; दोघांना अटक; एका आरोपीने जीवन संपवलं, मन हेलावणारी घटना, काय घडलं!

भिसी : भिसी येथील बादल ज्ञानेश्वर मेश्राम (वय २२) हा सर्व्हिसिंगला टाकलेली दुचाकी आणण्यासाठी उमरेड येथे गेला असता बेपत्ता झाला होता. त्याचा जंगलात नेऊन खून केल्याचे व नंतर त्याचा मृतदेह नाल्यात खड्डा खोदून पुरल्याचे पोलिस तपासात उघड झाले. या प्रकरणातील एका संशयिताने आत्महत्या केल्याने प्रकरणाचे गूढ आणखीन वाढले आहे..Pune News: ४५ मिनिटांचा प्रवास आता ७ मिनिटांत! खंबाटकीच्या बोगद्याने प्रवासाला गती; जूनपासून वाहतूक सुरू होणार...याप्रकरणी भिसी पोलिसांनी तिघांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. यातील एका आरोपीने तपासासाठी बोलाविण्यात आल्यानंतर आत्महत्या केली. अन्य दोन आरोपींना पोलिसांना बेड्या ठोकल्या आहेत..मृत बादल १७ जानेवारी रोजी घरून निघताना उमरेड येथे दुरुस्तीला दिलेली दुचाकी आणण्यासाठी जात असल्याचे घरच्यांना सांगितले होते. परंतु, तो घरी परतला नाही. त्यामुळे त्याची आई गीता मेश्राम यांनी १९ जानेवारी रोजी पोलिस ठाण्यात मुलगा बेपत्ता असल्याची तक्रार दाखल केली..तपासादरम्यान पोलिसांनी बादलचे कॉल डिटेल तपासले. तेव्हा देवानंद गोवर्धन श्रीरामे (वय ४०, रा. मिनझरी) याच्याशी बादलने वारंवार संपर्क केल्याचे आढळले. पोलिसांनी देवानंदला चौकशीसाठी बोलावले व सोडून दिल्यानंतर देवानंदने आत्महत्या केली. विशेष म्हणजे, देवानंदवर अनेक गुन्हे दाखल आहेत. पोलिसांनी गुंतागुंतीच्या या घटनेचा तपास करून आरोपींना बेड्या ठोकल्या आहेत. तहसीलदारांच्या उपस्थितीत जमिनीत पुरलेला मृतदेह बाहेर काढण्यात आला..Solapur Tirupati flight: सोलापूर-तिरुपती विमानसेवेस पुण्याचा अडथळा; पुणे विमानतळावर स्लॉट मिळेना, स्टार कंपनीकडून सोलापुरात चाचपणी!.असा केला खूनपोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, देवानंदनेच आरीफ उस्मान खॉ पठाण (३२), सौरभ सुभाष चौधरी (२२, दोघेही रा. मिनझरी) या दोघांना पैशाचे आमीष दाखवित बादलला ठार करण्याच्या कटात सहभागी करून घेतले. ठरल्यानुसार बादलला जंगलात नेऊन देवानंदने आरीफ व सौरभ यांच्या मदतीने बादलचा दोरीने गळा आवळून खून केला. त्यानंतर पुरावा नष्ट करण्याच्या उद्देशाने बादलचा मृतदेह जंगलातील नाल्यात खड्डा खोदून पुरला. मृतकाची दुचाकी उमरेड येथील एका वॉईन शॉपीसमोर रस्त्यालगत ठेवली आणि मोबाईल फेकून दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.