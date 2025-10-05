नागपूर

Nagpur Blast: सावंगा येथील इकॉनॉमिक्स कंपनीत स्फोट; कामगार गंभीर जखमी, स्फोटांचे सत्र सुरुच, मदत देण्‍याची मागणी

Nagpur Industrial News: सांवगा येथील सोलार ग्रुपच्या ‘डी-३’ प्लांटमध्ये स्फोट झाला, ज्यात कामगार अमोल हिंगणे जखमी झाला. गावकऱ्यांनी कंपनीकडून त्याच्या वैद्यकीय खर्चासह परत कामावर रुजू करण्याची मागणी केली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बाजारगाव : युद्धातील स्फोटकांची निर्मिती करणाऱ्या सोलार ग्रुपच्या सांवगा येथील इकॉनॉमिक्स कंपनीमध्ये शनिवारी (ता.४) दीडच्या सुमारास ‘डी-३’ प्लांटमध्ये स्फोट झाल्याची घटना घडली. त्यात एक कामगार जखमी झाला असून त्याच्यावर नागपूर येथील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

