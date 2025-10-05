बाजारगाव : युद्धातील स्फोटकांची निर्मिती करणाऱ्या सोलार ग्रुपच्या सांवगा येथील इकॉनॉमिक्स कंपनीमध्ये शनिवारी (ता.४) दीडच्या सुमारास ‘डी-३’ प्लांटमध्ये स्फोट झाल्याची घटना घडली. त्यात एक कामगार जखमी झाला असून त्याच्यावर नागपूर येथील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..इकॉनॉमिक्स कंपनीमध्ये युद्धात लागणाऱ्या हॅन्ड ग्रॅनाईड तपासणीचे ‘डी-३’ प्लांटमध्ये रोबोट मशीनद्वारे काम सुरू होते. यात कामगार अमोल हिंगणे( रा. चिखली, ता. काटोल, जिल्हा नागपूर) हा दुपारी कामाला होता..‘डी-३’ प्लांट मध्ये रोबोट मशीनद्वारे हँड ग्रेनेडमध्ये वापरले जाणारे ‘डीले टू’ची निर्मिती सुरू होती. अमोल हिंगणे रोबोटिक मशीनला हाताळत होता. त्यात अचानक दीडच्या सुमारास स्फोट झाल्यामुळे अमोल हिंगणे गंभीर जखमी झाला. त्याला तत्काळ नागपूर येथील खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले..कंपनीने जखमी कामगाराच्या आई-वडिलांना आर्थिक मदत करावी आणि त्या मुलाला नियमित कामावर रुजू करावे, त्याचा वैद्यकीय उपचाराचा पूर्ण खर्च हा कंपनीने करावा, अशी मागणी प्रहार पक्षाचे निखिल पाटील व ग्रामस्थांनी मागणी केली आहे. .Nagpur Blast: स्फोटाचा आवाज दहा किमीवर ऐकू आला, खिडक्या फुटल्या, घरांना भेगा, नागरिकांमध्ये दहशत.अमोलचे वडील मूक असून आई रोजमजुरी करते. घरी लहान भाऊ आहे. त्याची परिस्थिती बेताची असून त्याला कुणाचाही आधार नाही. कमवता मुलगा जखमी झाल्याचे कळताच त्याच्या आईचे अश्रू अनावर झाले. तो बरा होताच कंपनी प्रशासनाने त्याला परत कामावर घ्यावे, अशी गावकऱ्यांची मागणी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.