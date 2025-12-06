Harshwardhan Sapkal: महाराष्ट्र दिल्लीत गहाण ठेवला; हर्षवर्धन सपकाळ, मुख्यमंत्री फक्त ‘रबर स्टॅंप’

नागपूर : ‘महाराष्ट्र हा दिल्लीत गहाण ठेवला आहे. लोकशाहीचे कोणतेही संकेत पाळले जात नाही. केंद्रीय गृहमंत्रीच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आहेत,’’ असा हल्लाबोल काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत महायुतीच्या वर्षपूर्तीच्या निमित्ताने केला..मुख्यमंत्री हे फक्त ‘रबर स्टँप’ असल्याची टीकाही त्यांनी केली. ते म्हणाले, की महायुती सरकारने वर्षभरात राज्यात अराजकता, कायदा व सुव्यवस्था, सरकारी जमीन विकणे आणि मुंबईच्या जमिनी उद्योजकांच्या घशात घालण्याचे काम वर्षभर केले आहे..निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तताही सरकारने केलेली नाही. दिल्लीश्वरांपुढे महाराष्ट्र गहाण ठेवला आहे. लोकशाहीची थट्टा सरकारकडून केली जात आहे. राज्यात भोंगळ कारभार सुरू आहे. कोणताही निर्णय हा दिल्लीतून घेतला जात आहे. नाशिकचा पालकमंत्री कोण, रायगडचा पालकमंत्री कोण याचा निर्णयही नाकर्ते सरकार घेऊ शकले नाही..श्वेतपत्रिका काढावी : वडेट्टीवारमहायुती सरकारला सत्तेत येऊन एक वर्ष पूर्ण झाले. या एक वर्षात सरकार आपली पाठ थोपटून घेत आहे, पंचतारांकित हॉटेलमध्ये बसून सरकार आपली कामगिरी सांगत असले तरी जनतेच्या पदरी मात्र निराशाच आली आहे. त्यामुळे या सरकारने अधिवेशनात आपल्या कामाची श्वेतपत्रिका काढावी, अशी टीका काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी पत्रकार परिषदेत केली..Sakal Survey 2025: महायुती सरकारची वर्षपूर्ती! मुख्यमंत्री म्हणून फडणवीसांची कामगिरी कशी होती?.ते म्हणाले, की महायुती सरकार आल्यानंतर शेतकरी आत्महत्या वाढल्या आहेत, शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला हमीभाव मिळत नाही. बियाणे, खत मिळत नाही. राज्यातील रस्त्यांची चाळण झाली आहे. महिलांवर अत्याचार वाढले आहे. बिल्डर आणि मंत्री यांच्या संगनमताने कोट्यवधींच्या जमिनी बळकावल्या जात आहेत. लाडक्या उद्योगपतींना लाभ मिळतो पण सामान्य जनतेला संघर्ष करावा लागत आहे, म्हणून सरकारच्या एक वर्षातील कामाची श्वेतपत्रिका काढावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.