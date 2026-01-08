Harshvardhan Sapkal: फडणवीस देवाभाऊ नव्हे ‘घेवाभाऊ’: काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांचा आरोप; अजित पवारांबाबत काय म्हणाले?

अमरावती: राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती अतिशय गंभीर वळणावर आली आहे. सत्तेसाठी भाजपने विशेषतः देवेंद्र फडणवीस यांनी ज्या पद्धतीचे राजकारण सुरू केले आहे, त्यामुळे प्रत्येक शहरात अवैध धंद्यांना उधाण आले आहे. ते देवाभाऊ नसून आता ‘घेवाभाऊ’ झाले आहेत. ते बावनकुळेंच्या माध्यमातून भ्रष्टाचार करीत आहेत, अशी घणाघाती टीका काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी बुधवारी (ता. सात) पत्रकार परिषदेत केली. यासोबतच मुख्यमंत्री ‘क्लीनचीट’ देण्यापुरते मर्यादित झाले असल्याचाही आरोप केला..Pune News: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्याहून धावणार ६० नवीन रेल्वे; पुणे स्थानकावर सहा नवीन फलाट; गैरसाेय दूर होणार .महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सपकाळ बुधवारी अमरावतीच्या दौऱ्यावर होते. त्यावेळी काँग्रेस भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. याप्रसंगी खासदार बळवंत वानखडे, माजी आमदार डॉ. सुनील देशमुख, माजी आमदार वीरेंद्र जगताप, माजी महापौर मिलिंद चिमोटे, भय्या पवार, वैभव वानखेडे व महिला आघाडीच्या जयश्री वानखेडे उपस्थित होत्या. सपकाळ म्हणाले, विदर्भ व अमरावतीचा विकास थांबला आहे. विदर्भाचा विकास म्हणजे नागपूरचा विकास, अशी भाजप व मुख्यमंत्र्यांची कल्पना आहे. महापालिका निवडणुकीतील मतदार शहरी भागातील आहेत, त्यांनी विकासाला मतदान करावे, असे आवाहन केले..मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका व आरोप करताना ते म्हणाले, पोलिस विभागासह महसूल व इतर विभागांतील कामांमध्ये केवळ टक्केवारी सुरू आहे. समृद्धी महामार्गाच्या कामात दोन हजार कोटींचा घोटाळा झाला असून त्यावर श्वेतपत्रिका काढण्याची आमची मागणी आहे. ते पुढे म्हणाले, फडणवीसांची मेमरी लॉस झाली आहे. त्यांना त्यांनीच दिलेले आश्वासन आता आठवत नाही. .त्यांनी लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये देण्याचे, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचे, अजित पवारांना जेलमध्ये पाठविण्याच्या दिलेल्या आश्वासनांचा विसर पडला आहे. त्यांनी मला गांभीर्याने घेत नसल्याचे म्हटले असले तरी किमान या मुद्द्यांवर तरी गंभीर व्हायला पाहिजे, असा टोलाही लगावला..Pune News:...अखेर तीन बछडे आईच्या कुशीत सुखरूप; आंबेगाव तालुक्यातील शेतात आढळली बछडे, बिबट्या मादीचा जीव भेटीसाठी कासावीस!.अजित पवार यांनी सत्तेतून बाहेर पडावेपिंपरी चिंचवड महापालिकेतील भ्रष्टाचारासंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केलेल्या आरोपांवर बोलताना सपकाळ म्हणाले, टीका करणारे राज्याचे अर्थमंत्री आहेत. त्यांच्या आरोपात तथ्य असले तरी आधी त्यांनी सत्तेतून बाहेर पडावे व नंतर आरोप करावेत. आरोपांचा हा प्रकार म्हणजे केवळ देखावा आहे. सत्तेत त्यांच्यासोबत राहायचे व सोयीने आरोप करायचे, हा प्रकार योग्य नाही. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.