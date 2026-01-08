नागपूर

Harshvardhan Sapkal: फडणवीस देवाभाऊ नव्हे ‘घेवाभाऊ’: काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांचा आरोप; अजित पवारांबाबत काय म्हणाले?

Ajit Pawar asked to step out of government by Congress: फडणवीसांच्या राजकारणामुळे राज्यात अवैध धंद्यांना उधाण: सपकाळ
Harshwardhan Sapkal
Harshwardhan Sapkalsakal
सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

अमरावती: राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती अतिशय गंभीर वळणावर आली आहे. सत्तेसाठी भाजपने विशेषतः देवेंद्र फडणवीस यांनी ज्या पद्धतीचे राजकारण सुरू केले आहे, त्यामुळे प्रत्येक शहरात अवैध धंद्यांना उधाण आले आहे. ते देवाभाऊ नसून आता ‘घेवाभाऊ’ झाले आहेत. ते बावनकुळेंच्या माध्यमातून भ्रष्टाचार करीत आहेत, अशी घणाघाती टीका काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी बुधवारी (ता. सात) पत्रकार परिषदेत केली. यासोबतच मुख्यमंत्री ‘क्लीनचीट’ देण्यापुरते मर्यादित झाले असल्याचाही आरोप केला.

Loading content, please wait...
Congress
Ajit Pawar
Amravati
Nagpur
district
Maharashtra Politics
Political Controversy
congress leader
CM Devendra Fadnavis
Harshwardhan Sapkal

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com