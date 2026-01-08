Chandrashekhar Bawankule: हर्षवर्धन सपकाळांना मानसिक उपचाराची गरज: ना. चंद्रशेखर बावनकुळे; नवनीत राणाबाबत काय म्हणाले?

अमरावती: हर्षवर्धन सपकाळ यांचा नगरपालिका निवडणुकीतील परफॉर्मन्स बघता त्यांचे प्रदेशाध्यक्षपद जाण्याची शक्यता आहे. किंबहुना ते काढून घेण्यात येणार आहे. ते पद वाचविण्यासाठी ते मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध बोलत असतात. त्यांना मानसिक उपचाराची गरज आहे, अशा शब्दात भाजप नेते ना. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे. यासोबतच सपकाळ जिथे अशाप्रकारचे वक्तव्य करतील त्या जिल्ह्यातील भाजपचे कार्यकर्ते त्यांची दखल घेतील, असा इशाराही दिला..निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पक्षाचा जाहीरनामा आज (ता. सात) पत्रकार परिषदेत प्रसिद्ध करण्यात आला. त्यावेळी ते बोलत होते. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी सकाळी पत्रकार परिषदेतून मुख्यमंत्री फडणवीस आता देवाभाऊ नाही घेवाभाऊ, तर बावनकुळे टक्काभाऊ झाले आहेत, असा आरोप केला होता. त्यास प्रत्युत्तर देत ते बोलत होते. ना. बावनकुळे पुढे म्हणाले, सपकाळ यांच्या कार्यकाळात काँग्रेसची सर्वच ठिकाणी अधोगती होत आहे. नगरपालिका निवडणुकीत हा पक्ष सिंगल डिजीटवर आला आहे. त्यांची ही प्रगती बघता त्यांचे प्रदेशाध्यक्षपद काढून घेण्यात येणार असल्याचे संकेत आहेत. ते पद वाचविण्यासाठी सपकाळ टीका करीत आहेत. या टीकांचे व्हिडिओ ते राहुल गांधींना पाठवून खूष करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, असेही ते म्हणाले..वास्तविकतः त्यांची देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका करण्याची लायकी नाही. त्यांची टीका म्हणजे सूर्यावर थुंकण्यासारखे आहे. यापुढे त्यांनी स्वतःला आवर घातला नाही तर ते ज्या जिल्ह्यात बोलतील तेथील भाजपचे कार्यकर्ते त्यांची दखल घेतील, असा इशाराही श्री. बावनकुळे यांनी यावेळी दिला..भाजपने अमरावतीच्या सर्वांगीण विकासाचे आश्वासन जाहीरनाम्यातून दिले असून महापालिकेत महापौर भाजपचाच होईल, असा दावाही त्यांनी यावेळी केला. पत्रकार परिषदेस खासदार डॉ. अनिल बोंडे, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. नितीन धांडे, निवडणूक प्रभारी आमदार संजय कुटे, आमदार राजेश वानखेडे उपस्थित होते..Pune News:...अखेर तीन बछडे आईच्या कुशीत सुखरूप; आंबेगाव तालुक्यातील शेतात आढळली बछडे, बिबट्या मादीचा जीव भेटीसाठी कासावीस!.पक्ष त्यांची योग्य वेळी दखल घेईलअमरावती महापालिका निवडणुकीच्या रिंगणात असलेल्या भाजपच्या उमेदवारांच्या विजयासाठी सर्वांनी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. पक्ष मोठा आहे. जे नेते विरोधात काम करीत आहेत त्यांची पक्ष योग्यवेळी दखल घेणार आहे. त्यांनी भाजप उमेदवारांसाठी काम करणे व निवडून आणणे अपेक्षित आहे. मात्र जर करणार नसेल तर कारवाई होईल, असे संकेत ना. बावनकुळे यांनी दिले. त्यांना माजी खासदार नवनीत राणा यांच्यासंदर्भात विचारलेल्या प्रश्नावर ते बोलत होते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.