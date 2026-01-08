नागपूर

Chandrashekhar Bawankule: हर्षवर्धन सपकाळांना मानसिक उपचाराची गरज: ना. चंद्रशेखर बावनकुळे; नवनीत राणाबाबत काय म्हणाले?

party workers to Respond says Bawankule: हर्षवर्धन सपकाळांच्या वक्तव्यांवर भाजप कार्यकर्त्यांची नजर: बावनकुळे यांचा इशारा
Chandrashekhar Bawankule

Chandrashekhar Bawankule

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अमरावती: हर्षवर्धन सपकाळ यांचा नगरपालिका निवडणुकीतील परफॉर्मन्स बघता त्यांचे प्रदेशाध्यक्षपद जाण्याची शक्यता आहे. किंबहुना ते काढून घेण्यात येणार आहे. ते पद वाचविण्यासाठी ते मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध बोलत असतात. त्यांना मानसिक उपचाराची गरज आहे, अशा शब्दात भाजप नेते ना. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे. यासोबतच सपकाळ जिथे अशाप्रकारचे वक्तव्य करतील त्या जिल्ह्यातील भाजपचे कार्यकर्ते त्यांची दखल घेतील, असा इशाराही दिला.

Loading content, please wait...
Bjp
Nagpur
district
chandrashekhar bawankule
Maharashtra Politics
navneet rana
Political Controversy
Harshwardhan Sapkal

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com