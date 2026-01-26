Gadchiroli Accident: चारचाकींची समोरासमोर धडक; १२ वर्षीय विद्यार्थी ठार, २६ जानेवारीच्या कार्यक्रमासाठी निघालेल्या गाडीवर काळाचा घाला!

धानोरा (जि. ग़डचिरोली) : धानोरा-मुरूमगाव मार्गावरील जपतलाई गावाजवळ रविवार (ता. २५) दुपारी सुमारे १. ३० वाजता दोन चारचाकी वाहनांची समोरासमोर जोरदार धडक होऊन भीषण अपघात झाला. या दुर्घटनेत आश्रमशाळेतील १२ वर्षीय विद्यार्थी ठार झाला असून एक महिला गंभीर जखमी झाली आहे. .Pune News: ‘एमपीएससी’कडून उमेदवारांना मोठा दिलासा! संयुक्त पूर्वपरीक्षेच्या पदसंख्येत वाढ, ६०१ पदांसाठी भरती प्रक्रिया...अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील येरंडी येथील मालिनीताई दहिवडे अनुदानित आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांच्या पालकांना २६ जानेवारीच्या सांस्कृतिक कार्यक्रमासाठी घेऊन जाण्यासाठी स्कॉर्पिओ वाहन जपतलाई मार्गे गोडलवाहीकडे निघाले होते. त्याचवेळी धानोऱ्याकडून येणारी कार स्कॉर्पिओला समोरासमोर धडकली. .धडकेनंतर स्कॉर्पिओ उलटली, तर टाटा कार नंतर झाडावर आदळली. या अपघातात आश्रमशाळेचा विद्यार्थी रोशन राजू किंरंगे (वय १२) रा. गोडलवाही, ता. धानोरा याचा जागीच मृत्यू झाला. टाटा कारमध्ये पती-पत्नी व मुलगा प्रवास करत होते. .Pune News: प्रवाशांसाठी महत्वाची बातमी! अनेक रेल्वेगाड्या शनिवार-रविवार रद्द; मोठी गैरसोय होणार, नेमकं काय कारण?.त्यापैकी निधी गुप्ता (वय ४३), रा. मोहला, छत्तीसगड ही महिला जखमी झाली असून तिच्यावर उपचार सुरू आहेत. अपघाताची माहिती मिळताच पोलिस व मदत पथक घटनास्थळी दाखल झाले. अपघातामुळे काही काळ वाहतूक विस्कळित झाली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.