Gadchiroli Accident: चारचाकींची समोरासमोर धडक; १२ वर्षीय विद्यार्थी ठार, २६ जानेवारीच्या कार्यक्रमासाठी निघालेल्या गाडीवर काळाचा घाला!

Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
धानोरा (जि. ग़डचिरोली) : धानोरा-मुरूमगाव मार्गावरील जपतलाई गावाजवळ रविवार (ता. २५) दुपारी सुमारे १. ३० वाजता दोन चारचाकी वाहनांची समोरासमोर जोरदार धडक होऊन भीषण अपघात झाला. या दुर्घटनेत आश्रमशाळेतील १२ वर्षीय विद्यार्थी ठार झाला असून एक महिला गंभीर जखमी झाली आहे.

