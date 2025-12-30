नागपूर

Nagpur News: हृदयस्पर्शी घटना! 'पतीच्या निधनानंतर महिनाभरात पत्नीचेही देहावसन'; शेगाव तालुका हळहळला..

Shegaon Taluka mourning After Couple’s Death: पतीच्या निधनानंतर महिनाभरात पत्नीचेही देहावसान; शेगाव तालुक्यात शोककळा
Villagers gathered to pay last respects to the deceased couple in Shegaon taluka.

Villagers gathered to pay last respects to the deceased couple in Shegaon taluka.

सकाळ वृत्तसेवा
शेगाव : पतीच्या मृत्यूनंतर महिनाभराच्या आत पत्नीने सुद्धा देहत्याग केला. तालुक्यात साधुबुवा या नावाने प्रसिद्ध असलेले भानुदास महाराज हिंगणे व त्यांच्या पत्नी शांताबाई या दाम्पत्याबाबत ही हृदयस्पर्शी घटना घडली.

