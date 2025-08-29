Heavy Rain: कारंजा, दिग्रसला वादळी पावसाने झोडपले; नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा, वीजपुरवठा खंडित, वाहतूकही ठप्प

नागपूर : गुरुवारी अकोला, वाशीम, यवतमाळ व बुलडाणा जिल्ह्याला वादळी पावसाने हजेरी लावली. त्यातही वाशीम जिल्ह्यातील कारंजा शहराला व यवतमाळ जिल्ह्यातील दिग्रस परिसरला ढगफुटीसदृश पावसाने अक्षरशः झोडपून काढले. वादळी वाऱ्यांमुळे वीजवाहिनी व इंटरनेट ताराही अनेक ठिकाणी तुटल्यामुळे अकोला, वाशीम जिल्ह्यांमध्ये अनेक शहरांमध्ये वीज व इंटरनेट रात्री उशिरापर्यंत ठप्प झाले होते..वीज पडून दोन जण गंभीर जखमीकारंजा तालुक्यातील कामठवाडा शिवारात गुरुवारी दुपारी ४ वाजताच्या दरम्यान निलेश जाधव हा कामठवाडा येथील ४५ वर्षीय शेतकरी शेतात असताना त्याच्या अंगावर वीज पडली व तो गंभीर जखमी झाला. जखमी अवस्थेत त्यांना उपचाराकरिता कारंजा उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. परंतु प्रकृती गंभीर असल्याने पुढील उपचारासाठी त्याला अमरावती येथे पाठविण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे..यवतमाळ जिल्ह्यातील साई इजारा (ता. महागाव) येथे वीज कोसळून साहेबराव विठ्ठल मोरे हा शेतकरी गंभीर जखमी झाला. तर चार बकऱ्यांचा मृत्यू झाला. आज दुपारी महागाव तालुक्यात विजांच्या कडकडाटासह ढगफुटीसदृश पाऊस कोसळला. दुपारी साई इजारा शिवारात साहेबराव मोरे हे बकऱ्या चारत होते. त्याचवेळी ही घटना घडली. साहेबराववर तातडीने उपचार सुरू करण्यात आले आहेत..दिग्रस ः गुरुवारी झालेल्या संततधार पावसामुळे दिग्रस शहराच्या मधून वाहणाऱ्या धावंडा नदीला महापूर आला. संततच्या पावसामुळे पूर वाढण्याची शक्यता असून प्रशासनाने नदीकाठच्या लोकांना सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. धावंडा नदीच्या उगमस्थान क्षेत्रात, अकोला, मंगरुळनाथ, कारंजा, मानोरा भागात जोरदार पाऊस पडल्याने काही तासांतच नदीला पूर आला. दिग्रसलगतच्या हरसूल येथील अरुणावती नदीलाही पूर आला. त्यामुळे धावंडा नदीचा प्रवाह थांबून ते पाणी दिग्रस शहरात घुसण्याची भिती असते..कारंजा ः कारंजा येथे गुरुवारी दुपारी ४ ते ५ या एका तासाच्या कालावधीत मुसळधार पाऊस कोसळला. अल्पावधीत झालेल्या या पावसामुळे शहरातील अनेक रस्त्यांना नाल्याचे स्वरूप आले. मुख्य रस्त्यांसह नगरातील गल्लीबोळ पाण्याखाली गेले. नागरिकांना पावसामुळे मोठ्या गैरसोयींचा सामना करावा लागला. के. एन. कॉलेज परिसरात वादळी वाऱ्यांमुळे एक वृक्ष वीजवाहिन्यांवर कोसळला. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसराचा वीजपुरवठा खंडित झाला. पावसामुळे काही भागांत पाणी घरात घुसल्याचीही माहिती मिळाली आहे. पावसाचा जोर एवढा होता की, वाहनधारकांना रस्त्यावरून जाताना अक्षरशः नाले पार करावे लागले..Nagpur High Court: गुन्हा उशिरा दाखल करणे हा कायद्याचा गैरवापरच; उच्च न्यायालय, अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करणाऱ्यावरील गुन्हा रद्द.शहरी भागाबरोबरच ग्रामीण भागालाही या पावसाचा तडाखा बसला असून शेतीतील उभ्या पिकांवर त्याचा परिणाम होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. तालुक्यातील कारंजा - कामरगाव मार्गे भडशिवनी, बांबर्डा आणि कारंजा - धनज मार्गे झोडगा, नारेगाव या मार्गावरील नदी व नाल्यांना पूर आल्याने काही वेळ वाहतूक देखील प्रभावित झाली होती. शिवाय आकाशातील काळ्याकुट्ट आभाळामुळे भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.