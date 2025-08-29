नागपूर

Heavy Rain: कारंजा, दिग्रसला वादळी पावसाने झोडपले; नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा, वीजपुरवठा खंडित, वाहतूकही ठप्प

Vidarbha Rain: कारंजा व दिग्रस परिसरात गुरुवारी जोरदार वादळी पाऊस कोसळला. वीजपुरवठा ठप्प, रस्त्यांवर पाणी साचले आणि नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे.
Heavy Rain
Heavy Rainsakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : गुरुवारी अकोला, वाशीम, यवतमाळ व बुलडाणा जिल्ह्याला वादळी पावसाने हजेरी लावली. त्यातही वाशीम जिल्ह्यातील कारंजा शहराला व यवतमाळ जिल्ह्यातील दिग्रस परिसरला ढगफुटीसदृश पावसाने अक्षरशः झोडपून काढले. वादळी वाऱ्यांमुळे वीजवाहिनी व इंटरनेट ताराही अनेक ठिकाणी तुटल्यामुळे अकोला, वाशीम जिल्ह्यांमध्ये अनेक शहरांमध्ये वीज व इंटरनेट रात्री उशिरापर्यंत ठप्प झाले होते.

Loading content, please wait...
rain
Monsoon
Heavy Rain India
Karanja and Digras Flooding
Electricity Disruption Due to Storm

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com