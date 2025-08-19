Vijay Wadettiwar: शेतकऱ्यांना तत्काळ नुकसान भरपाई द्या; विजय वडेट्टीवार यांची मागणी

नागपूर : मराठवाडा, पश्चिम विदर्भात मुसळधार पावसाने मोठा फटका बसला आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात वर्धा, पैनगंगा नदीला पूर आल्याने शेतात पाणी शिरले आहे. हाताशी आलेले पीक गेल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. .त्यामुळे सरकारने तत्काळ पंचनामे करण्याचे आदेश द्यावेत अशी मागणी काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे. ज्वारी, कपाशी,सोयाबीन पिकाचे तसेच पशुधनाचे नुकसान झाले आहे. अकोला, यवतमाळ ,वाशीम, बुलडाणा जिल्ह्यात पावसाने मोठा फटका बसला आहे. .हजारो एकरवरील पिकाचे नुकसान झाल्याने शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी आल्याचे वडेट्टीवार म्हणाले. अतिवृष्टीचे गेल्यावेळेचे पैसे अजून सरकारने दिले नाही त्यात पुन्हा एकदा पावसाने शेतकऱ्यांच्या हाताचे पीक गेले आहे. एकीकडे सरकार कर्ज काढत आहे. आता शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी सरकारने गरज पडली तर अजून कर्ज काढावे. पण त्यांना तात्काळ मदत द्यावी अशी मागणी काँग्रेस नेते वडेट्टीवार यांनी केली..राज्यात शिवभोजन थाळी या योजनेचे गेल्या सात महिन्याचे पैसे दिलेले नाही. ही योजना सरकारला बंद करायची आहे असा आरोप वडेट्टीवार यांनी केला. गरीब जनतेसाठी असलेल्या योजना बंद होईल, पण ज्यांनी यात मेहनत केली त्यांचे पैसे का दिले जात नाही, त्यांच्या आत्महत्येची वाट सरकार बघत आहे का? असा सवाल वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला. नागपुरात पत्रकारांशी बोलताना वडेट्टीवर म्हणाले, राज्याची तिजोरी रिकामा झाली आहे. .Nagpur Crime: जावयाने लावली सासऱ्याच्या घरी आग! पत्नीशी पटत नसल्याने त्रस्त पतीचे पाऊल .निराधार योजना असो की कंत्राटदारांचे पैसे, आमदारांना निधी मिळत नाही. देशात मतचोरी होत आहे. लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी याबाबत पुरावे दिले, यावर उत्तर देताना निवडणूक आयोगाने पत्रकार परिषद घेतली. पण त्यात राजकीय भूमिका दिसली. राहुल गांधी यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना आयोगाने उत्तर दिली नाही. महाराष्ट्रात निवडणूक झाल्यावर सीसीटीव्ही फुटेज मागितले, अनेक पत्रे लिहिली पण आयोग त्याला उत्तर देत नाही. उलट राहुल गांधी यांच्याकडे पुरावे मागत आहेत. हे गजब आहे. निवडणूक आयोग आता स्वायत्त राहिला आहे का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. राहुल गांधी यांनी प्रश्न विचारले ते माफी मागणार नाही असे वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.