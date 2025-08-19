नागपूर

Vijay Wadettiwar: शेतकऱ्यांना तत्काळ नुकसान भरपाई द्या; विजय वडेट्टीवार यांची मागणी

Cotton Crop Loss: मराठवाडा, पश्चिम विदर्भात मुसळधार पावसाने मोठा फटका बसला आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात वर्धा, पैनगंगा नदीला पूर आल्याने शेतात पाणी शिरले आहे. हाताशी आलेले पीक गेल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे.
Vijay Wadettiwar
Vijay Wadettiwarsakal
सकाळ वृत्तसेवा
Nagpur
vijay wadettiwar
cotton
Crop Damage
maharashtra rain update

