नागपूर

Nagpur News: दिल्ली स्फोटानंतर शहरात ‘हाय अलर्ट’; संघ मुख्यालय, दीक्षाभूमी, रेल्वे व बस स्थानकात सुरक्षेत वाढ

Delhi Blast Sparks High Alert Across Nagpur: दिल्लीतील स्फोटानंतर नागपूरमध्ये पोलिसांकडून ‘हाय अलर्ट’ जारी करण्यात आला असून शहरभर सुरक्षा वाढविण्यात आली आहे. संघ मुख्यालय, दीक्षाभूमी, रेल्वे व बस स्थानकात विशेष तपासणी व गस्त वाढविण्यात आली आहे.
Nagpur News

Nagpur News

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : दिल्लीतील स्फोटानंतर नागपूरमध्ये पोलिसांकडून हायअलर्ट जारी करण्यात आला आहे. प्रतिबंधात्मक पाऊल म्हणून नागपूरमधील कायदा अंमलबजावणी संस्थांनी संपूर्ण शहरात कडक गस्त आणि दहशतवादविरोधी कारवाई सुरू केली आहे. शहर पोलिस, ग्रामीण पोलिस, दहशतवादविरोधी पथक (एटीएस) आणि इतर संबंधित संस्थांना सतर्क राहण्याचे आणि चोवीस तास देखरेख ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

Loading content, please wait...
Nagpur
police
delhi
Security
blast

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com