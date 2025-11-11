Nagpur News: दिल्ली स्फोटानंतर शहरात ‘हाय अलर्ट’; संघ मुख्यालय, दीक्षाभूमी, रेल्वे व बस स्थानकात सुरक्षेत वाढ

नागपूर : दिल्लीतील स्फोटानंतर नागपूरमध्ये पोलिसांकडून हायअलर्ट जारी करण्यात आला आहे. प्रतिबंधात्मक पाऊल म्हणून नागपूरमधील कायदा अंमलबजावणी संस्थांनी संपूर्ण शहरात कडक गस्त आणि दहशतवादविरोधी कारवाई सुरू केली आहे. शहर पोलिस, ग्रामीण पोलिस, दहशतवादविरोधी पथक (एटीएस) आणि इतर संबंधित संस्थांना सतर्क राहण्याचे आणि चोवीस तास देखरेख ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत..पोलिस आयुक्त डॉ. रवींद्रकुमार सिंगल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सर्व उपायुक्त (डीसीपी) आणि पोलिस ठाण्यांच्या प्रभारींना त्यांच्या भागात गस्त वाढवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. संवेदनशील ठिकाणी अतिरिक्त मनुष्यबळ तैनात केले आहे. शहर पोलिस आयुक्तालय आणि ग्रामीण पोलिस मुख्यालयात जलद प्रतिसाद पथके (क्युआरटी) आणि दंगल नियंत्रण पथकांना सतर्क राहण्याच्या सूचना दिल्या आहेत..याशिवाय गर्दीनी ठिकाणे बाजारपेठा, धार्मिक स्थळे, शाळा, महाविद्यालये, प्रमुख रस्ते चौक, सार्वजनिक कार्यक्रम आणि पर्यटन स्थळांवर सतत पाळत ठेवण्यात येणार आहे. रेल्वे स्थानके, बस स्टँड आणि इतर वाहतूक केंद्रांवर पोलिस पथके बारकाईने लक्ष ठेवून असून तिथेही सुरक्षा वाढविण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, संघ मुख्यालय आणि दीक्षाभूमीसह इतर महत्वाच्या ठिकाणीही सुरक्षेत वाढ करण्यात आली आहे. अनेक गर्दीच्या ठिकाणी मेटल डिटेक्टर तपासणी, बॅग तपासणी आणि ओळख पडताळणी सुरू केल्याचेही त्यांनी सांगितले..ग्रामीण भाग हायअलर्टवर, रामटेक गडमंदिराला सुरक्षाग्रामीण पोलिस अधीक्षक डॉ. हर्ष पोद्दार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ग्रामीण भागातील सर्व गस्त घालणाऱ्या वाहनांना गस्त वाढवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. पोलिस पथकांना दिवसा तसेच रात्री गर्दीच्या ठिकाणी वारंवार भेट देण्यास सांगण्यात आले आहे. रामटेक गडमंदिराभोवती सुरक्षा वाढविण्यात आली असून जिल्ह्यात असलेल्या स्फोटके आणि शस्त्रास्त्र कारखान्यांवरही कडक देखरेख ठेवली आहे..ही ठिकाणे संवेदनशील आहेत. इंटेलिजेंस ब्युरो (आयबी) आणि इतर केंद्रीय गुप्तचर संस्था नागपूर पोलिसांच्या संपर्कात आहेत. स्थानिक गुप्तचर युनिट्स संशयास्पद हालचालींवर सतत लक्ष ठेवून आहेत. पोलिस सूत्रांनी सांगितले की, जर कोणताही संदेश, सोशल मीडिया पोस्ट किंवा अज्ञात वस्तू संशयास्पद आढळली तर लोकांनी तात्काळ जवळच्या पोलिस ठाण्याला कळवावे, असे आवाहन त्यांनी केले आहे..Maharashtra Alert Delhi Blast : RSS कार्यालय ते मुंबईची IMP ठिकाणे; पुणे, कोल्हापुरात हाय अलर्ट, दिल्ली बॉम्ब हल्ल्यानंतर पोलिस प्रशासनाचा डोळ्यात तेल घालून तपास.घाबरू नका, सावधगिरी बाळगानागरिकांना घाबरू नका, तर सावधगिरी बाळगण्याचे आवाहन पोलिस आयुक्तांनी केले आहे. तपासणी कारवाईदरम्यान लोकांनी पोलिसांना सहकार्य करावे. सार्वजनिक ठिकाणी वाहन तपासणी किंवा बॅग तपासणी सुरक्षा प्रक्रियेचा एक भाग आहे. पोलिसांनी नागरिकांना सोशल मीडियावर अफवा पसरवणे टाळण्याचे आवाहन केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.