Nagpur : सख्ख्या भावाकडून अत्याचार, १३ वर्षीय बहीण २६ आठवड्यांची गर्भवती, हायकोर्टाची गर्भपाताला परवानगी

अल्पवयीन भावाने केलेल्या अत्याचारानंतर गर्भवती राहिलेल्या १३ वर्षीय पीडितेच्या गर्भपाताला मुंबई उच्च न्यायालयानं परवानगी दिलीय. अल्पवयीन मुलीवर तिच्याच १६ वर्षीय भावानं अत्याचार केले होते. यातून मुलगी २६ आठवड्यांची गर्भवती आहे. या प्रकरणी पीडितेच्या कुटुंबियांनी न्यायालयात धाव घेत वैद्यकीय गर्भपाताची परवानगी मागितली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सुनावणी झालीय..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, नागपूरमध्ये १६ वर्षीय भावाने त्याच्याच १३ वर्षीय बहिणीवर अत्याचार केले होते. मोबाईलमध्ये अश्लील व्हिडीओ पाहून त्यानं कृत्य केलं होतं. यातून पीडित मुलगी गर्भवती राहिली होती. पोटात दुखू लागल्यानं रुग्णालयात नेल्यानंतर सगळा प्रकार उघड झाला होता. पीडित मुलगी २६ आठवड्यांची गर्भवती आहे. तिची शारिरीक आणि मानसिक स्थिती बाळाला जन्म देण्यासाठी प्रतिकूल नाही आणि तिच्या जिवीताला धोका असल्याने गर्भपाताची परवानगी मागण्यात आली होती..पत्नीच्या स्टेटसवर अश्लील कमेंटचा जाब विचारायला गेलेल्या पतीची हत्या; लग्नाच्या वाढदिवशीच संसार उद्ध्वस्त.अल्पवयीन पीडितेच्या गर्भपाताला परवानगी देण्याआधी हायकोर्टानं विशेष वैद्यकीय मंडळाकडून अहवाल मागवला होता. विशेष वैद्यकीय मंडळाने सखोल वैद्यकीय आणि मानसिक तपासणी पूर्ण करून अहवाल हायकोर्टाला सादर केला. या तपासणीत गर्भाची स्थिती, मुलीची 26 आठवड्यांच्या गर्भपातासाठी शारीरिक क्षमता तसेच संभाव्य वैद्यकीय गुंतागुंत यांचा अभ्यास करण्यात आला आहे..दरम्यान, या प्रकरणातील 16 वर्षीय भावाला कायद्याच्या संघर्षातील बालक म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले असून, त्याला किशोर न्याय नियमांनुसार शासकीय निरीक्षणगृहात ठेवण्यात आले आहे. त्याच्याविरुद्ध भारतीय दंड संहिता तसेच पोस्को (Protection of Children from Sexual Offences Act) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.