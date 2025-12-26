उच्च न्यायालयाचा मोठा दिलासा! नक्षलग्रस्त भागातील विधवांना अतिरिक्त घरभाडे भत्ता; नेमके काय दिले आहेत आदेश!

नागपूर : नक्षलग्रस्त आणि आदिवासी भागांत सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना शासनाच्या नियमांनुसार अतिरिक्त घरभाडे भत्ता देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले आहेत. या महत्त्वपूर्ण निकालामुळे तीन विधवा महिलांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. .Pune News:'ड्रायव्हर काकांच्या मृत्यूने विद्यार्थी हळहळले'; शाळेतील विद्यार्थ्यांना घरी साेडले अन् काय घडलं?.आदिवासी भागात मोडणाऱ्या यवतमाळ जिल्ह्यातील घाटंजी तालुक्यातील कर्मचाऱ्यांच्या तीन विधवांनी अतिरिक्त भत्त्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांनुसार, शासनाच्या ६ ऑगस्ट २००२ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार या भागांत कार्यरत कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त गृहभाडे भत्ता देणे बंधनकारक आहे..यापूर्वी या महिलांनी आपल्या मागण्यांसाठी यवतमाळ जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे अनेकदा विनंती केली होती. परंतु, अनेक महिने कोणतीही कारवाई न झाल्याने आणि प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे त्रस्त होऊन त्यांनी ॲड. अमोल चाकोतकर यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात धाव घेतली. शासनाच्या दिशानिर्देशांनुसार हा लाभ कर्मचाऱ्यांना देणे अनिवार्य असल्याचा युक्तिवाद न्यायालयात करण्यात आला..Satara Crime: इन्स्टाग्रामवरील मैत्री आली अंगलट! कास पठार फिरवण्याच्या बहाण्याने बोलवलं अन् नंतर असं काही घडलं की....यवतमाळ जिल्हा परिषद जाणीवपूर्वक हा लाभ देण्यात विलंब करत असल्याने त्यांच्यावर अन्याय होत आहे. यापूर्वीही अशा प्रकरणांत न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने आदेश जारी करून लाभ देण्याचे आदेश दिले होते. दोन्ही पक्षांच्या युक्तिवाद ऐकून न्यायालयाने यवतमाळ जिल्हा परिषदेला दहा आठवड्यांत सर्व आवश्यक कारवाई पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.