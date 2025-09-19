नागपूर

High Court: सिमेंट रस्त्यांचे काम थांबवण्याचे आदेश देऊ शकत नाही; उच्च न्यायालय, याचिकाकर्त्याला समतल रस्त्यावर मागविली माहिती

Nagpur News: नागपूरमध्ये सुरू असलेल्या सिमेंट रस्त्यांचे काम थांबविण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला. पुढील सुनावणी ९ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. फ्लाय ॲश मिश्रण व आरोग्य धोक्यांबाबत याचिकाकर्त्याने मांडलेले मुद्दे तपासले जाणार आहेत.
High Court

High Court

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : शहरामध्ये जोमाने सिमेंटीकरण सुरू आहे. परंतु, योग्य कारण मिळेपर्यंत आम्ही सिमेंट रस्त्यांचे काम थांबविण्याचे आदेश देऊ शकत नाही, असे मत (मौखिक) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने व्यक्त केले.

Loading content, please wait...
Nagpur
Court
Municipal Corporation
bombay high court
Road Construction

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com