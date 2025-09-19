High Court: सिमेंट रस्त्यांचे काम थांबवण्याचे आदेश देऊ शकत नाही; उच्च न्यायालय, याचिकाकर्त्याला समतल रस्त्यावर मागविली माहिती

नागपूर : शहरामध्ये जोमाने सिमेंटीकरण सुरू आहे. परंतु, योग्य कारण मिळेपर्यंत आम्ही सिमेंट रस्त्यांचे काम थांबविण्याचे आदेश देऊ शकत नाही, असे मत (मौखिक) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने व्यक्त केले..शिवाय, सिमेंट रस्ते घरांना समतल असावे म्हणून, रस्ते बांधताना जमिनीचे खोदकाम अधिक हवे, ही विनंती सयुक्तिक ठरविण्यासाठी योग्य माहिती न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश याचिकाकर्त्याला दिले..जनमंच संस्थेचे अध्यक्ष राजीव जगताप यांनी या विषयावर जनहित याचिकेच्या माध्यमातून आवाज उठविला आहे. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती अनिल पानसरे आणि न्यायमूर्ती सिद्धेश्वर ठोंबरे यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, सिमेंट रस्त्यांमध्ये फ्लाय ॲश आणि कॉंक्रीटचे मिश्रण वापरले जाते. काँक्रीटचे योग्य प्रकारे मिश्रण होत नसल्याने सिमेंट-फ्लाय ॲशचे मिश्रण काँक्रीटमधून बाहेर पडताना दिसून येते. .याचे बारीक कण रस्त्यावर पसरत असल्याने, नागरिकांना आरोग्य विषयक समस्यांचा सामना करावा लागतो आहे. तसेच, निकृष्ट दर्जाच्या उत्पादनांचा वापर होत असल्याने पेव्हर ब्लॉक तुटत आहेत. डांबरी रस्त्यांच्या तुलनेत सिमेंटद्वारे कार्बन उत्संर्जन खूप जास्त होते. डांबरी रस्ते हे हायड्रोकार्बन्सचे मिश्रण असून, स्वस्त आणि मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे, असाही आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे..पुढील सुनावणी ९ ऑक्टोबर रोजी निश्चित करण्यात आली. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. परवेझ मिर्झा यांनी, महापालिकेतर्फे ॲड. जेमिनी कासट यांनी, नासुप्रतर्फे ॲड. गिरीश कुंटे यांनी बाजू मांडली..Latest Marathi News Updates Live : देश-विदेशासह राज्यात दिवसभरात काय घडलं? वाचा एका क्लिकवर.प्रशासनाला उत्तरासाठी अखेरची संधीसिमेंट रस्त्यांमुळे नागपूरकरांच्या घरांमध्ये पाणी शिरते, अशी माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. परंतु, सिमेंट रस्ते व त्यातील अडचणी हा जनहित याचिकेचा मुद्दा कसा असू शकतो का, असा प्रश्न (मौखिक) न्यायालयाने उपस्थित केला. न्यायालयाने पाच महिन्यांपूर्वी महापालिका, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय) यासह राज्य व केंद्र शासनाला उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. आज या सर्वांना अखरेची संधी देत तीन आठवड्यांचा अवधी दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.