Nagpur News: वैवाहिक जीवनातील कुरबुरी म्हणजे क्रूरता नव्हे; उच्च न्यायालय : घटस्फोट मागणाऱ्या पतीची याचिका फेटाळून लावली

नागपूर : पत्नीशी होणारे वारंवार किरकोळ वाद, स्वभावातील मतभेद किंवा प्रदीर्घ काळ विभक्त राहणे एवढ्याच कारणांवरून वैवाहिक क्रूरता अथवा परित्याग सिद्ध होत नाही. तसेच वैवाहिक नाते संपुष्टात येण्याच्या उंबरठ्यावर पोहोचले आहे, हा घटस्फोटाचा स्वतंत्र कायदेशीर आधार ठरू शकत नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोंदवले आहे. पत्नीविरुद्ध क्रूरता आणि परित्यागाचे आरोप करत घटस्फोट मागणाऱ्या नागपुरातील पतीची याचिका फेटाळून लावत उच्च न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयाचा घटस्फोट नाकारणारा मूळ निकाल कायम ठेवला आहे. .Kolhapur Education Officer: कोल्हापूरच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर निलंबित; आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांवर शासनाचा मोठा निर्णय.नागपूर येथील पतीने मध्यप्रदेशातील पत्नीविरोधात घटस्फोट मिळवण्यासाठी कौटुंबिक न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती ऊर्मिला जोशी-फाळके आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. त्यांचा विवाह १० मे २००७ रोजी झाला होता आणि त्यांना दोन मुले आहेत. पत्नीचा स्वभाव सुरुवातीपासूनच भांडखोर असून ती सातत्याने पतीसह सासरच्या लोकांशी वाद घालत होती, असा आरोप पतीने केला होता..तसेच पत्नी २०१८ मध्ये माहेरी गेल्यानंतर परत नांदायला आली नसल्याने विवाह टिकवण्यात काहीही अर्थ उरलेला नाही, असा दावा त्यांनी केला होता. याउलट, पतीचे एका महिलेशी विवाहबाह्य संबंध होते आणि तिच्याशी नव्याने विवाह करण्याच्या इच्छेतूनच पतीने आपला शारीरिक व मानसिक छळ सुरू केला, असा प्रत्यारोप पत्नीने केला. .पतीने स्वतः केलेल्या चुकीचा गैरफायदा उठवत घटस्फोटाचा मार्ग स्वीकारल्याचेही तिने न्यायालयाच्या पती क्रुरता सिद्ध करण्यात अपयशी पती-पत्नी दीर्घकाळ वेगळे राहत आहेत एवढ्याच मुद्द्यावर पत्नीने पतीचा परित्याग केला असा निष्कर्ष काढता येत नाही, असेही खंडपीठाने नमूद केले. उपलब्ध पुराव्यांवरून पतीनेच स्वतः पत्नीला तिच्या माहेरी नेऊन सोडल्याची बाब स्पष्ट झाली होती. त्यामुळे पती क्रूरता अथवा परित्याग या दोन्ही कायदेशीर बाबी सिद्ध करण्यात अपयशी ठरल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने हे अपील फेटाळून लावले आणि कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय वैध ठरवला..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...\rनिदर्शनास आणून दिले होते. कौटुंबिक न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे पुरावे तपासून पतीची घटस्फोटाची याचिका फेटाळली होती. या निकालाविरोधात पतीने नागपूर खंडपीठात अपील दाखल केले होते. सुनावणीमध्ये, संसारातील सामान्य मतभेद, चिडचिड किंवा दैनंदिन भांडणे यांना सरसकट क्रूरता मानता येणार नाही. क्रूरतेचा कायदेशीर आरोप सिद्ध करण्यासाठी विशिष्ट प्रसंग आणि त्यातून सहजीवन पूर्णपणे अशक्य झाल्याचे ठोस पुरावे सादर करणे आवश्यक असते, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.