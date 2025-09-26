नागपूर

High Court: राज्याला केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची जातवैधता तपासण्याचा अधिकार? उच्च न्यायालयात दोन्ही पक्षांच्या युक्तिवादानंतर सुनावणी!

Mumbai High Court: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांच्या जात प्रमाणपत्राच्या वैधतेवर सुनावणी होईल. याचिका दाखल करणाऱ्यांचा दावा आहे की राज्य सरकारला या प्रमाणपत्रांची तपासणी करण्याचा अधिकार नाही.
High Court

High Court

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : केंद्र शासनाच्या कर्मचाऱ्यांच्‍या जात प्रमाणपत्राची वैधता तपासण्याचे अधिकार राज्य शासनाच्या जात पडताळणी समितीला नाही, असा दावा करीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात चार कर्मचाऱ्यांनी याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने प्रथम या कायद्यातील कलमाची वैधता तपासण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर, गरज पडल्यास तथ्यांवर सुनावणी घेऊ, असे स्पष्ट केले.

Loading content, please wait...
Nagpur
high court
mumbai high court
law
Verification
caste certificate

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com