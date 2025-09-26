High Court: राज्याला केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची जातवैधता तपासण्याचा अधिकार? उच्च न्यायालयात दोन्ही पक्षांच्या युक्तिवादानंतर सुनावणी!

नागपूर : केंद्र शासनाच्या कर्मचाऱ्यांच्या जात प्रमाणपत्राची वैधता तपासण्याचे अधिकार राज्य शासनाच्या जात पडताळणी समितीला नाही, असा दावा करीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात चार कर्मचाऱ्यांनी याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने प्रथम या कायद्यातील कलमाची वैधता तपासण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर, गरज पडल्यास तथ्यांवर सुनावणी घेऊ, असे स्पष्ट केले..आनंद शंकरराव कोल्हटकर आणि इतर तीन कर्मचाऱ्यांनी या प्रश्नावर याचिका दाखल केली आहे. याप्रकरणी न्यायमूर्ती मुकुलिका जवळकर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, सर्व कर्मचारी अनुसूचित जमाती (हलबा) प्रवर्गाशी संबंधित आहेत. त्यांना १९८५ ते १९८८ या काळात कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांनी जात प्रमाणपत्र जारी केले होते. याच आधारावर त्यांना केंद्र सरकारच्या सेवेत नियुक्ती आणि पदोन्नती मिळाली..Gokul Dudh Sangh Kolhapur : गोकुळ दूध संघाच्या संचालकांवर कारवाई का केली नाही?, याचिकेवर सर्किट बेंचचे निर्देश; अधिकाऱ्यांना नोटीस.परंतु, २५ ते ३० वर्षांनंतर राज्याच्या जात पडताळणी समितीने प्रमाणपत्राची वैधता सिद्ध करण्याची मागणी केली. परंतु, नियुक्तीच्या अटींमध्ये जात प्रमाणपत्र सादर करण्याची कोणतीही अनिवार्यता नव्हती, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला. .तसेच, १९९५ पूर्वी जारी केलेल्या जात प्रमाणपत्रांची तपासणी करण्याची गरज नाही, असे संसदेच्या अनुसूचित जाती-जमाती कल्याण समितीने म्हटले आहे. शिवाय, केंद्र शासनाच्या सेवेच्या अटी संसद ठरवते. त्यामुळे, राज्य शासनाचा कायदा त्यांना लागू होऊ शकत नाही. याचिकाकर्तेे कोल्हटकर ३१ जानेवारी २०२४ रोजी निवृत्त झाले आहेत. त्यांचे निवृत्तीवेतन व इतर सेवानिवृत्ती लाभ याच मुद्यामुळे अद्याप प्रलंबित आहेत..निवृत्तीवेतन हा एक हक्क आहे. त्याला रोखणे असंवैधानिक आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकेत राज्य शासनाच्या कायद्याची घटनात्मक वैधतेला आव्हान देण्यात आले आहे. अशाच प्रकरणांमध्ये यापूर्वी याचिका दाखल करणाऱ्यांना उच्च न्यायालयाने संरक्षण दिले आहे. त्यामुळे, आम्हाला देखील तीच सवलत मिळावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. न्यायालयाने पुढील सुनावणी ९ ऑक्टोबर रोजी निश्चित केली..Ladki Bahin Yojana: लाडक्या बहिणींमुळे वित्तीय तूट नाही; उच्च न्यायालयामध्ये शासनाचे उत्तर, सरकार योजनेवर ठाम....तर या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना लाभउच्च न्यायालयाने याचिकाकर्ते व राज्य, केंद्र शासनाची बाजू ऐकून घेत जात प्रमाणपत्र कायदा २००० च्या कलम ६ (३) ची वैधता तपासण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कलमामध्ये राज्यातील अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, अन्य मागासवर्गीय आणि विशेष मागासवर्गीय जातींचा समावेश होतो. त्यामुळे, हा निकाल याचिकाकर्त्या केंद्र शासनाच्या कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने लागल्यास या जातींमधील देशभरातील कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ होणार आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. शैलेश नारनवरे, राज्य शासनातर्फे महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ आणि केंद्र शासनातर्फे ॲड. मुग्धा चांदूरकर यांनी बाजू मांडली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.