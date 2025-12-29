Wardha Crime: हिंगणघाट येथे गेम पार्लरच्या नावाखाली जुगार; २.५५ लाखांचा मुद्देमाल जप्त

वर्धा : हिंगणघाट येथील गोल बाजार परिसरात व्हिडीओ गेम पार्लरच्या नावाखाली पैशाची हारजीत केली जात असल्याचे पोलिसांनी केलेल्या कारवाईनंतर उघडकीस आले. शनिवारी (ता. २७) हिंगणघाट पोलिसांनी ही कारवाई केली. या कारवाईत पोलिसांनी एकूण २ लाख ५५ हजार २४० मुद्देमाल जप्त केला आहे..लाडक्या बहिणींसाठी आनंदाची बातमी! ई-केवायसीला मुदतवाढ, नोव्हेंबर आणि डिसेंबरचा हप्ता एकाचवेळी खात्यात जमा होणार...व्हिडीओ गेम पार्लरच्या नावाखाली जुगार चालविला जात असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. त्यानंतर हिंगणघाट पोलिसांनी लोरेक्स व्हिडीओ गेम पार्लर नामक व्यावसायिक प्रतिष्ठानात छापा टाकला. बारकाईने पाहणी व अधिकची माहिती जाणून घेतल्यावर या ठिकाणी पैशाची हारजीत करून घेतली जात असल्याचे पोलिसांना निदर्शनास आले. .त्यानंतर पोलिसांनी संबंधित ठिकाणाहून पैशाची हारजीत करून घेण्यासाठी वापरल्या जाणार्या तब्बल १४ व्हिडीओ गेम पार्लर मशीन, दाेन सीसीटीव्ही कॅमेरे, रोख १२४० रुपये, सहा खुर्ची असा एकूण दाेन लाख ५५ हजार २४० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला..Pune News:'ड्रायव्हर काकांच्या मृत्यूने विद्यार्थी हळहळले'; शाळेतील विद्यार्थ्यांना घरी साेडले अन् काय घडलं?.शिवाय प्रवीण पांडुरंग लोहकरे रा. शिवनगर सेलू, धनराज बुधरमल जज्ञासी रा. सिंदी कॉलनी हिंगणघाट, अमीत राजेशकुमार रा. काजी वॉर्ड हिंगणघाट, सतीश सागर खळतकर रा. भीमनगर वॉर्ड हिंगणघाट, राकेश रामस्वरूप चौरसिया रा. ह. मु. हिंगणघाट, सुनील ऊर्फ नागसेन वनकर रा. ह. मु. हिंगणघाट यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.