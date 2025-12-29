नागपूर

Wardha Crime: हिंगणघाट येथे गेम पार्लरच्या नावाखाली जुगार; २.५५ लाखांचा मुद्देमाल जप्त

हिंगणघाटमध्ये गेम पार्लरच्या आड जुगाराचा पर्दाफाश; पोलिसांनी २.५५ लाखांचा मुद्देमाल जप्त
Wardha Crime

Wardha Crime

वर्धा : हिंगणघाट येथील गोल बाजार परिसरात व्हिडीओ गेम पार्लरच्या नावाखाली पैशाची हारजीत केली जात असल्याचे पोलिसांनी केलेल्या कारवाईनंतर उघडकीस आले. शनिवारी (ता. २७) हिंगणघाट पोलिसांनी ही कारवाई केली. या कारवाईत पोलिसांनी एकूण २ लाख ५५ हजार २४० मुद्देमाल जप्त केला आहे.

