Shankarpat competition: महिला शंकरपटात लक्ष्मी सोनबावणेने रचला इतिहास! सुंदर-राघव बैलजोडी अव्वल, मल्हार-मोगली दुसऱ्या स्थानी..

धामणगावरेल्वे : आधुनिक भारताची महिला कोणत्याही क्षेत्रात मागे नाही, याचा प्रत्यय तळेगाव येथील पटामध्ये दृष्टिपथास आला. हा पट महिलांसाठी आरक्षित होता. या दिवशी बैलजोड्या आणणे, त्या लावणे, जोडी सोडणे आदी कामे महिलांनीच केली. इतकेच काय तर धुरकरीसुध्दा महिलाच होत्या. दरम्यान, महिला शंकरपटात लक्ष्मी सोनबावणेने सुंदर-राघव या बैलजोडीच्या मदतीने इतिहास रचत प्रथम क्रमांक पटकावला..पट पाहण्यासाठी तळेगाव दशासरच्या दिशेने असंख्य वाहने रविवारला (ता.१८) आगेकूच करताना दिसून आली. मागील चार दिवसांत अनेक बैलजोड्या शंकरपटात सहभागी झाल्या होत्या. शंकरपटाचा हा थरार पाहण्यासाठी चिक्कार गर्दी पाहायला मिळाली..तालुक्यातील कृषक सुधार मंडळातर्फे आयोजित तळेगाव दशासर येथील महिलांकरिता आरक्षित असलेल्या शंकरपटाला रविवारी (ता.१८) सुरवात झाली. महाराष्ट्र व मध्य प्रदेशातील प्रसिद्ध नामवंत बैलजोड्या यात सहभागी झाल्या होत्या. यात लक्ष्मी सोनबावणे हिने सुंदर-राघव या बैलजोडीच्या मदतीने १२.४३ सेकंदात अंतर पार करून प्रथम क्रमांक पटकाविला..श्रुती वाळके हिच्या मल्हार-मोगली बैलजोडीने १२.५२ सेकंदात अंतर पार करून द्वितीय, नीलम देशमुख यांच्या साई-तेजाने १२.५५ सेकंदात अंतर पार करून तृतीय क्रमांक प्राप्त केला. लक्ष्मी सोनबावणेच्या राघव-कन्हय्या जोडीने १२.५८ सेकंदात चतुर्थ क्रमांक, सोनू राऊतच्या सैतान-राणा या बैलजोडीने १२.६७ सेकंदात अंतर पार करून पाचवा क्रमांक प्राप्त केला.