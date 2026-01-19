नागपूर

Shankarpat competition: महिला शंकरपटात लक्ष्मी सोनबावणेने रचला इतिहास! सुंदर-राघव बैलजोडी अव्वल, मल्हार-मोगली दुसऱ्या स्थानी..

Sundar Raghav bull pair wins Shankarpat first prize: लक्ष्मी सोनबावणेने शंकरपटात रचला इतिहास, सुंदर-राघव बैलजोडीने पटकावला प्रथम क्रमांक
Women Power on Display: Laxmi Sonbawane Shines in Shankarpat

Women Power on Display: Laxmi Sonbawane Shines in Shankarpat

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
धामणगावरेल्वे : आधुनिक भारताची महिला कोणत्याही क्षेत्रात मागे नाही, याचा प्रत्यय तळेगाव येथील पटामध्ये दृष्टिपथास आला. हा पट महिलांसाठी आरक्षित होता. या दिवशी बैलजोड्या आणणे, त्या लावणे, जोडी सोडणे आदी कामे महिलांनीच केली. इतकेच काय तर धुरकरीसुध्दा महिलाच होत्या. दरम्यान, महिला शंकरपटात लक्ष्मी सोनबावणेने सुंदर-राघव या बैलजोडीच्या मदतीने इतिहास रचत प्रथम क्रमांक पटकावला.

