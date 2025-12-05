Nagpur News: नागपुरात धक्कादायक घटना! एमआयडीसीत होमगार्डने संपवल जीवन

नागपूर : एमआयडीसी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील पंचशिलनगरात राहणाऱ्या तरुण २७ वर्षीय होमगार्डने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. ही घटना गुरुवारी (ता.४) दुपारी दीड वाजताच्या सुमारास उघडकीस आली..आकाश भोजराज फरकुंडे असे होमगार्डचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आकाश हा सोनेगाव वाहतूक पोलिस येथे कार्यरत होता. आई-वडील आणि त्याला दोन भाऊ आहेत. (गुरुवारी ता.४) दुपारी एक वाजताच्या सुमारास तो ड्युटीवरून आला..त्यानंतर आपल्या खोलीत गेला. दरम्यान वडिलांनी दार उघडून बघितले असता, त्याने बेडशिटच्या साहाय्याने सिलींग फॅनला गळफास घेतल्याचे आढळून आले. वडिलांनी त्याला खाली उतरवून रुग्णालयात दाखल केले..डॉक्टरांनी तपासून मृत घोषित केले. याप्रकरणी पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली आहे. त्याने नेमकी कोणत्या कारणाने आत्महत्या केली ते कळू शकले नाही. पोलिस तपास करीत आहेत..शांतीवनला जाण्यासाठी मनपाची विशेष बससेवाभारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त शनिवार (ता. ६) रोजी चिचोली येथील शांतीवन येथे जाण्यासाठी नागपूर महानगरपालिकेने अतिरिक्त बसची व्यवस्था केली आहे. शांतीवन चिचोली येथे येणाऱ्या अनुयायांची संख्या लक्षात घेऊन मनपा दिवसभर अतिरिक्त बसची व्यवस्था करणार आहे, ज्यामुळे प्रवाशांना सुलभ वाहतूक उपलब्ध होईल..Kolhapur Friend Killed Case : कोल्हापुरात खांबाला गळा आवळून मित्राचा खून, कारण ऐकून धक्काच बसेल; मित्राला संपवून घरी निवांत झोपला पण....ही बससेवा मोरभवन येथून सकाळी ७ ते रात्री ८ वाजतापर्यंत उपलब्ध राहणार आहे. इंजिनिअर बौद्धिस्ट कौन्सिलच्या मागणीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मनपाने चलो ॲप परिवहन ऑपरेटरला पुरेशी बस व्यवस्था करण्याचे निर्देश दिले आहेत. नागरिकांनी रस्त्यावरील गर्दी आणि वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक सेवांचा वापर करावा, असे आवाहन मनपाच्या परिवहन विभागाच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.