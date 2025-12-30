नागपूर हादरलं! कुऱ्हाडीने वार करून पत्नी, चार वर्षाच्या मुलाची हत्या; जिल्ह्यात उडाली खळबळ, थरारक घटना..

मेहकर: पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय घेत एका नराधम पतीने आपल्या पत्नीसह अवघ्या चार वर्षांच्या पोटच्या गोळ्याची कुऱ्हाडीने वार करून निघृण हत्या केली. ही घटना साेमवारी (ता. २९ डिसेंबर) रोजी पहाटे मेहकर शहरातील शहरातील शिक्षक कॉलनी परिसरात घडली. रूपाली राहुल म्हस्के (वय २८) आणि चार वर्षांचा मुलगा रेहांश राहुल म्हस्के असे मृत मायलेकाचे नाव असून या घटनेने जिल्ह्यात एकच खळबळ उडाली आहे. .Pune News:'ड्रायव्हर काकांच्या मृत्यूने विद्यार्थी हळहळले'; शाळेतील विद्यार्थ्यांना घरी साेडले अन् काय घडलं?.मेहकर शहरातील शिक्षक कॉलनीतील रहिवासी असलेला राहुल हरी मस्के (वय ३३ वर्षे) याचा विवाह रूपाली (वय २८ वर्षे) हिच्याशी झाला होता. सुरवातीला या दोघांनी सुखाने संसार केला. त्यांना रियांश नावाचा एक मुलगा झाला. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून राहुलच्या मनात पत्नीच्या चारित्र्याबद्दल संशयाचा भूताने जन्म घेतला आणि त्यांच्यात वारंवार खटके उडायला सुरवात झाली..२९ डिसेंबरच्या रात्री संपूर्ण जग गाढ झोपेत असताना राहुलमधील सैतान जागी झाला. पहाटे दोन वाजताच्या सुमारास राहुलने रागाच्या भरात हातात कुऱ्हाड घेऊन पत्नी रूपाली आणि निरागस मुलगा रियांश (वय ४ वर्षे) यांच्या डोक्यावर सपासप वार केले. या हल्ल्यात रेहांश हा मुलगा जागीच मृत्युमुखी पडला, तर गंभीर जखमी झालेल्या रूपाली यांना शेजाऱ्यांनी तत्काळ एका खासगी रुग्णालयात दाखल केले. प्राथमिक उपचारानंतर त्यांना संभाजीनगर येथे हलविण्यात येत असताना जालना जवळ त्यांचा मृत्यू झाला..Satara Crime: इन्स्टाग्रामवरील मैत्री आली अंगलट! कास पठार फिरवण्याच्या बहाण्याने बोलवलं अन् नंतर असं काही घडलं की....आरोपी पतीला अटकघटनेची माहिती मिळताच नातेवाइकांनी ११२ क्रमांकावर संपर्क साधला. घटनेची बातमी समजताच पोलिस निरीक्षक व्यंकटेश्वर आलेवार, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक संदीप बिरांजे, अवचार सह पोलिस कर्मचारी घटनास्थळी पोहोचले. पोलिसांनी आरोपी राहुलला तत्काळ बेड्या ठोकल्या. तर चिमुरड्या रियांशचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी मेहकर ग्रामीण रुग्णालयात पाठवण्यात आला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.