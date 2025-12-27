Nagpur News : पत्नीचे नातेवाईक धमकावीत असल्याने पतीने संपवले जीवन; नागपूरमधील हॉटेलमध्ये दुर्दैवी घटना!

नागपूर : पत्नीने आत्महत्या केल्याने गुन्हा दाखल होऊन सासऱ्याकडील नातेवाईक धमकावीत असल्याने पतीने गळफास घेत आत्महत्या केली. याशिवाय त्याच्या आईनेही आत्महत्येचा प्रयत्न केला. ही धक्कादायक घटना सोनेगाव पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील वर्धा मार्गावर असलेल्या ‘हॉटेल रॉयल विला’ येथे उघडकीस आली..सुरज शिवन्ना (वय ३६, रा. बीईएल ले-आऊट, विद्यारन्यपूर, बंगरुळू, कर्नाटक) असे मृताचे नाव आहे. याशिवाय जयंती शिवन्ना (वय ६०) असे जखमीचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुरज याचे दीड महिन्यापूर्वी गानवी ऊर्फ राशी हिच्याशी विवाह झाला होता. मात्र, काही दिवसात दोघांमध्येही भांडणे होण्यास सुरुवात झाली. त्या भांडणातून २२ डिसेंबरला तिने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. मात्र, राशीच्या आईवडिलांनी त्यांच्यामुळे मुलीने आत्महत्या केली म्हणून विद्यारन्यपूरा येथील पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला होता. .Crime: फक्त २० रुपयांवरून वाद पेटला, पतीला राग अनावर झाला, आधी पत्नीला संपवलं नंतर..; धक्कादायक कृत्यानं गाव हादरलं.याबाबत पत्नीचे आईवडील आणि नातेवाईक सातत्याने त्यांना धमकीही देत होते. त्यामुळे सूरज,लहान भाऊ संजय (वय ३५) आणि आई जयंती हे तिघेही बंगरुळू येथून फरार झालेत. सुरुवातीला ते हैदराबाद येथे वास्तव्यास होते. त्यानंतर शुक्रवारी (ता.२६) ते नागपूरच्या हॉटेल रॉयल विला येथे आले. काल रात्री जेवण केल्यावर तिघेही झोपी गेले. मात्र, सव्वा बारा वाजताच्या सुमारास त्याची आई जयंती या संजयकडे आल्यात. त्यांनी सुरजने पंख्याला गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची माहिती दिली. तितक्यात आईनेही गळफास लावण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, संजयने त्यांना वाचविले. यात त्या जखमी झाल्यात. .दरम्यान संजयने ही माहिती हॉटेल व्यवस्थापकांना दिली. त्यानंतर व्यवस्थापकांनी स्थानिक सोनेगाव पोलिसांना दिली. पोलिसांचा ताफा घटनास्थळी दाखल होत, त्यांनी मृतदेह एम्स येथे हलविला. याशिवाय महिलेलाही एम्समध्ये उपचारासाठी दाखल केले. यावेळी संजय शिवन्ना यांनी दिलेल्या सूचनेवरून पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली असून तपास सुरू केला आहे..सासरकडून हत्येचा आरोपदीड महिन्या सुरज आणि त्याच्या पत्नीमध्ये भांडण होत असल्याने तिने ही बाब तिच्या घरच्यांना सांगितली होती. त्यानंतर २२ डिसेंबरला तिने आत्महत्या केल्याने नातेवाईक संतप्त झाले. त्यांना पती सुरज आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या छळामुळेच मुलीने आत्महत्या केली म्हणून तिघांचाही विरोधात स्थानिक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला. अटकेच्या भीतीपोटीच तिघांनीही बंगरुळू येथून पळ काढल्याची माहिती पोलिस सुत्रांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.