नागपूर

HSC English Exam: इंग्रजीच्या पेपरने बारावीला सुरुवात; पोलिसांचा खडा पहारा

HSC English Exam Begins Across Vidarbha: इंग्रजीच्या पेपरसाठी ‘सकाळ’ पेपरकडून विद्यार्थ्यांना शुभेच्छा ! बारावीची परीक्षा ही प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या आयुष्यातील एक महत्त्वाचा टप्पा मानली जाते. मात्र, परीक्षा म्हणजे अंतिम नाही, तर यशाच्या प्रवासातील एक पायरी आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
