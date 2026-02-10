HSC English Exam: इंग्रजीच्या पेपरने बारावीला सुरुवात; पोलिसांचा खडा पहारा

इंग्रजीच्या पेपरसाठी ‘सकाळ’ पेपरकडून विद्यार्थ्यांना शुभेच्छा ! बारावीची परीक्षा ही प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या आयुष्यातील एक महत्त्वाचा टप्पा मानली जाते. मात्र, परीक्षा म्हणजे अंतिम नाही, तर यशाच्या प्रवासातील एक पायरी आहे. विद्यार्थ्यांनी परीक्षेच्या काळात अनावश्यक ताण न घेता शांत आणि सकारात्मक राहावे..मनावर दडपण न आणता नियोजनबद्ध अभ्यास करावा. स्वतःवर विश्वास ठेवा, तुमच्या मेहनतीवर विश्वास ठेवा. आत्मविश्वास आणि संयम हीच यशाची खरी गुरुकिल्ली आहे. योग्य वेळेवर झोप, संतुलित आहार आणि थोडा विश्रांतीचा वेळही महत्त्वाचा आहे. परीक्षेच्या दिवशी घाईगडबड न करता आत्मविश्वासाने प्रश्नपत्रिका सोडवावी. ‘सितारो से आगे जहां और भी हैं’ हा मंत्र नेहमीच लक्षात ठेवावा. तुमचे स्वप्न पूर्ण होवो, तुमच्या मेहनतीला यश लाभो, ‘सकाळ’ परिवाराच्या वतीने सर्व बारावीच्या विद्यार्थ्यांना आॅल द बेस्ट!.Question : शंभर टक्के कॉपीमुक्तीसाठी काय प्रयत्न करणार?Answer : सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि भरारी पथके तैनातपरीक्षेदरम्यान काॅपीसारखे गैरप्रकार राेखण्यासाठी शिक्षण मंडळाकडून कठाेर पाऊले उचलली जात आहेत. विभागात शंभर टक्के कॉपीमुक्त अभियानासाठी नागपूर जिल्ह्यासह इतर जिल्ह्यातील दुर्गम भागातील केंद्रांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे लावले आहेत. सोबत जिल्हानिहाय भरार पथके तैनात असतील. तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांचे पथक आणि पोलिस पहाराही असणार आहे.परीक्षा केंद्र परिसरातील झेरॉक्स, टायपिंग बंद पान ४ वर.Question :समुपदेशकांकडून विद्यार्थ्यांना दिलासासकाळ वृत्तसेवा नागपूर, ता. ९ ः ‘बारावीचा पहिला पेपर आहे. अभ्यास केला आहे, पण प्रश्नपत्रिका हातात आली की गोंधळ उडेल की काय, याची भीती वाटते. त्यामुळे तणावात आहे, काय करू?’ असा फोन सतत खणखणत आहे. मंगळवारपासून सुरू होत असलेल्या बारावीच्या परीक्षांमुळे अनेक विद्यार्थी मानसिक दबावाखाली असल्याचे चित्र दिसत आहे. विद्यार्थ्यांचा हा तणाव कमी करण्यासाठी विभागीय शिक्षण मंडळाने समुपदेशकांची नेमणूक केली आहे. या समुपदेशकांकडून दूरध्वनीद्वारे विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद साधून त्यांना मानसिक आधार, योग्य मार्गदर्शन आणि आत्मविश्वास वाढविण्याचे काम सुरू आहे. परीक्षेची भीती, पेपर सोडविण्याचा ताण, वेळेचे व्यवस्थापन, अपेक्षित गुणांची चिंता अशा विविध मुद्द्यांवर विद्यार्थ्यांनी आपल्या भावना मोकळेपणाने मांडल्या. यावेळी समुपदेशकांनी विद्यार्थ्यांना परीक्षेकडे सकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहण्याचा सल्ला दिला. ‘परीक्षा म्हणजे आयुष्याचा अंतिम निकाल नाही. तयारीवर विश्वास ठेवा, शांत मनाने प्रश्नपत्रिका वाचा, सोपे प्रश्न आधी सोडवा, ’ असे मार्गदर्शनही त्यांच्याकडून करण्यात आले. यावेळी योग्य झोप, संतुलित आहार, अभ्यासातील छोटे ब्रेक आणि श्वसनाचे सोपे व्यायाम याबाबतही सूचना त्यांनी दिल्यात..संवेदनशील केंद्रांची तपासणी करून त्यांचा अहवाल पाठविण्याचे निर्देश शिक्षण विभागाने दिले हाेते. त्यानुसार बाेर्डाकडून जिल्ह्यातील अशा २९ केंद्रांची माहिती दिली आहे. या केंद्रांवर गेल्यावर्षी गैरप्रकार आढळले हाेते. यात शहरातील ३ आणि ग्रामीण भागातील २६ संवेदनशील केंद्र आहेत. या सर्वच केंद्रांवर बोर्डांकडून कडक पहारा ठेवण्यात आला असून पोलिसही तैनात करण्यात येणार आहे. राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाद्वारे बारावीच्या परीक्षांना मंगळवारपासून (ता.१०) सुरुवात होतAnswer :सकाळ वृत्तसेवा नागपूर, ता. ९ ः बारावीची परीक्षा मंगळवार (ता.१०)पासून सुरू होत असून सर्वच परीक्षा केंद्रांवर पोलिसांचा खडा पहारा राहणार असून शहरात ३ व ग्रामीणमध्ये २६ संवेदनशील केंद्र आहेत.Question : १२ वी चा इंग्रजीचा पेपर कधी आणि किती वाजतापासून?सकाळी ११ पासून सुरू होणार इंग्रजीचा पेपरAnswer :विद्यार्थ्यांनो सकारात्मक राहा; शहरात ३ तर ग्रामीण भागात २६ केंद्रांवर करडी नजरमी तणावात आहे, तो कसा कमी होईल?.नागपूर ः बारावी बोर्डाच्या परीक्षांना सुरुवात होत असल्याने परीक्षा केंद्र असलेल्या शिवाजी सायंस कॉलेजमध्ये अशाप्रकारे प्राध्यापक परीक्षा क्रमांक टाकणे आणि संबंधित कामात गुंतले होते. (सकाळ छायाचित्रसेवा)आहे. यासाठी नागपूर विभागातून १ लाख ६० हजार २९२ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे. परीक्षेसाठी ५१४ केंद्र आहेत. मंगळवारी इंग्रजीचा पहिला पेपर सकाळी ११ ते २ वा. होणार आहे. विभागीय शिक्षण मंडळाने या परीक्षेसाठी तयारी केली आहे. नागपूर शहर आणि ग्रामीण भागात ६५ हजार ४९९ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे. शहरात ८८ तर ग्रामीण भागात ८४ केंद्र ठेवण्यात आले आहे.Question : कुणाला आणि कसा करणार संपर्क?Answer : ही आहेत समुपदेशकांची नावे आणि संपर्क क्रमांक. नागपूर - विशाल गोस्वामी - ८२७५०३९५२ वर्धा - पी.के. शेकार - ९७६६९१७३३८ भंडारा - गायत्री भुसारी - ९०११०६२३५५ गोंदिया - मिलिंद रंगारी - ९४०४८६०७३५ चंंद्रपूर - सतीश पाटील - ९४२१९१४३५३ गडचिरोली - डी.एम.जवंजाळ - ९४२१८१७०८९.फाटलेल्या डेस्कवर कसा सोडवावा पेपर?Question : किती विद्यार्थ्यांनी घेतले समुपदेशन?Answer : २२ विद्यार्थ्यांनी घेतला आजवर लाभ आतापर्यंत २२ विद्यार्थ्यांनी समुपदेशकांशी संपर्क साधून संवाद साधला आहे. अनेक विद्यार्थ्यांना या मार्गदर्शनामुळे दिलासा मिळाल्याचे सांगण्यात येत आहे. काही पालकांनीही मुलांच्या तणावाबाबत समुपदेशकांशी चर्चा केली. परीक्षेच्या काळात विद्यार्थ्यांवर अनावश्यक दबाव टाकू नये, त्यांना समजून घेऊन आधार द्यावा, असे आवाहन शिक्षण मंडळाकडून करण्यात आले आहे. परीक्षेला सामोरे जाताना मानसिक स्वास्थ्य जपणे तितकेच महत्त्वाचे असल्याचा संदेश या उपक्रमातून देण्यात आला.2610सकाळ वृत्तसेवा नागपूर, ता. ९ ः शहरात ठिकठिकाणी विकासकामे सुरू असल्याने बहुतांश चौकात वाहतुकीचीही कोंंडी होते. त्यामुळे आजपासून सुरू होणाऱ्या बारावी बोर्डाच्या परीक्षा केंद्रावर वेळेत पोहचण्यासाठी परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांसह पालकांना कसरत करावी लागणार आहे. यामुळे वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी पालकांनी सुमारे दीड ते दोन तास आधी विद्यार्थ्यांना घेऊन निघावे लागणार आहे. शहरात जलवाहिन्या टाकण्याचे काम, रस्त्याचे काँक्रिटीकरण, उड्डाणपुलांच्या कामामुळे रस्त्यावर खोदकामे सुरू आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने ग्रेट नागरोड, अजनी चौक, मनिषनगर, शताब्दीनगर, रविनगर चौक अमरावती मार्गांचा समावेश आहे. याशिवाय ठिकठिकाणी सिमेंट रस्ते आणि पाईपलाईंची कामे सुरू आहेत. त्यामुळेही अनेक रस्त्यांवर कोंडी होते. मुख्य रस्त्यांवर सकाळी ९ ते ११.३० दरम्यान मोठ्या प्रमाणात रहदारी असते. स्टेट बोर्डाची बारावीची परीक्षा मंगळवारपासून सुरू होत आहे. यादरम्यान पालक आपल्या पाल्यांना विविध वाहनातून केंद्रावर सोडणार असून सकाळी साडेनऊ ते अकरा या वेळेत रस्त्यावर वाहनांची गर्दी होण्याची शक्यता आहे. सध्या ग्रेट नागरोडवर अशोक चौक ते जगनाडे चौकादरम्यान व रेशीमबाग ते दिघोरी चौकापर्यंत उड्डाणपुलाची कामे सुरू आहेत. यामुळे सिग्नल बंद आहेत. तसेच शितला मातामाता मंदिर ते हिवरीनगर यादरम्यान, शताब्दीनगर ते बेलतरोडी या दरम्यान रस्त्याचे सिमेंटीकरण, मानेवाडा चौक ते बेसा या दरम्यान रस्त्याचे सिमेंटीकरण, मानेवाडा चौक ते म्हाळगीनगर चौकादरम्यान उड्डाणपुलाचे काम सुरू असल्याने वाहतुकीची कोंडी होते. याशिवाय मलवाहिनी टाकण्याचे कामही प्रगतीपथावर आहे. त्यामुळे त्यात आणखीच भर पडली आहे. त्यामुळे पालकांची वाट खडतर होणार आहेQuestion : पोलिस आयुक्तांचा विद्यार्थ्यांना काय संदेश आहे?Answer : आत्मविश्वासाने सामोरे जा : डॉ. रवींद्रकुमार सिंगलबारावीची परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना धैर्य आणि आत्मविश्वासाचा संदेश शहराचे पोलिस आयुक्त डॉ. रवींद्रकुमार सिंगल यांनी दिला. परीक्षा म्हणजे आयुष्याचा अंतिम निकाल नसून परीक्षा ही केवळ ज्ञानाचे मूल्यांकन असून अपयश हे शिकवण देणारे असते, असे त्यांनी सांगितले. गुणांपेक्षा जिद्द, दृष्टिकोन आणि संयम अधिक महत्त्वाचे आहे. शेवटच्या दिवसांत समजूतदार तयारी, पुरेशी झोप व तणावमुक्त मन ठेवा. पालक व शिक्षकांनीही विद्यार्थ्यांना आधार द्यावा, असे आवाहन करीत विद्यार्थ्यांना त्यांनी शुभेच्छा दिल्या.डॉ. रवींद्रकुमार सिंगलQuestion : काेणत्या भागात होऊ शकते वाहतूक कोंडी?Answer : वाहतूक कोंडीची ही आहेत हॉटस्पॉटअंबाझरी रोड, अमरावती रोड, सीताबर्डी, अजनी ओव्हर ब्रिज, मेडिकल चौक, रामेश्वरी चौक, रहाटे कॉलनी चौक, झाशी राणी चौक, मानस चौक, कॉटन मार्केट चौक, मुंडे चौक, जगनाडे चौक, अग्रसेन चौक, महाल, डिप्टीसिग्नल रेल्वे क्रॉसिंग, बडकस चौक, कळमना, इतवारी, मानेवाडा चौक, दिघोरी चौक, खरबी, सक्करदरा चौक, पारडी.Question :दीड तास आधी पोहचा परीक्षा केंद्रावरAnswer :परीक्षेला जाताना विलंब होऊ नये म्हणून काय करावे?Question : विदर्भातील किती विद्यार्थी देणार परीक्षा?Answer : अशी असेल विदर्भातील विद्यार्थ्यांची संख्या सर्वात कमी १३ हजार ३६९ विद्यार्थ्यांची नोंदणी गडचिरोली जिल्ह्यात करण्यात आलेली असून तेथे ५१ परीक्षा केंद्र आहेत. याशिवाय चंद्रपूरमध्ये २८ हजार ३०५ विद्यार्थी ८८ केंद्र, वर्धा १६ हजार ६१९ विद्यार्थी तर ५६ केंद्र, गोंदिया १९ हजार ८० विद्यार्थी तर ८० केंद्र, भंडारात १७ हजार ३९३ विद्यार्थी आणि ६७ केंद्रांचा समावेश करण्यात आला आहे.परीक्षेदरम्यान वाहतूक कोंडी रोखण्याचे आव्हान वेळेत केंद्रावर पोहचण्यासाठी पालकांना करावी लागणार कसरत.१ लाख विद्यार्थी देणार बारावीची परीक्षा.Question : वाहतूक पोलिसांकडून काय मदत होणार?Answer : पालक व विद्यार्थ्यांची अडवणूक करणार नाहीसकाळी आठ ते ११ वाजता दरम्यान ज्या रस्त्यावर अधिक वाहतूक खोळंबते तेथे अधिक पोलिस कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करीत वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी प्रयत्न वाहतूक पोलिस प्रशासनातर्फे केले जाणार आहेत. विशेष म्हणजे, यादरम्यान पाल्यांना परीक्षेला घेऊन जाणाऱ्या पालकांची कुठल्याही प्रकारे अडवणूक करू नका असे आदेशही वाहतूक विभागाला देण्यात आले आहेत. मात्र, पालकांनीही तशी वेळ येऊ न देण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे.Question : केंद्र असलेल्या शाळांसमोर काय आहेत आव्हानेे?Answer : एकाच वेळी गर्दीवर नियंत्रणासाठी होणार कसरतबारावीच्या परीक्षेमुळे परीक्षा केंद्रावर पालकांची मोठ्या प्रमाणात गर्दी होणार असून दोन ते तीन हजार पालक एकाच केंद्रावर पाल्यांना पोचविण्यासाठी येण्याची शक्यता आहे. या गर्दीवर नियंत्रण कसे मिळवायचे हा प्रश्नही शाळा प्रशासनासमोर उभा ठाकला आहे. दोन्ही परीक्षांसाठी वेगवेगळे ओळख कार्ड आहे. मात्र, गर्दीचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरणार आहे.Question : नागपूर जिल्ह्यात किती विद्यार्थी देणार परीक्षा?Answer : ६५ हजार ४९९ विद्यार्थी देणार परीक्षाजिल्हा विद्यार्थी परीक्षा केंद्र नागपूर (शहर ग्रामीण) ६५ हजार ४९९ १७२ चंद्रपूर २८ हजार ३०५ ८८ वर्धा १६ हजार ६१९ ५६ गोंदिया १९ हजार ८० ८० भंडारा १७ हजार ३९३ ६७ गडचिरोली १३ हजार ३६९ ५१.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 