HSC Science paper leak : बारावी सायन्स फिजिक्स-केमिस्ट्री पेपर फुटला; नागपूरच्या सदर पोलीस ठाण्यात गुन्हा

Maharashtra Board exam paper leak : राज्यभर सुरू असलेल्या बारावीच्या परीक्षेदरम्यान विज्ञान शाखेचे फिजिक्स आणि केमिस्ट्री हे दोन विषयांचे प्रश्नपत्र फुटल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी नागपूर शहरातील सदर पोलीस ठाणे येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलिसांनी तपासाला सुरुवात केली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, काही अज्ञात व्यक्तींनी व्हॉट्सअॅप ग्रुप तयार करून प्रश्नपत्रिका परीक्षा सुरू होण्याच्या तासाभरापूर्वीच प्रसारित केल्याचा संशय आहे. विशेषतः गुरुवारी झालेल्या बारावी विज्ञान शाखेच्या केमिस्ट्री विषयाच्या पेपरपूर्वी संबंधित प्रश्नपत्रिका विद्यार्थ्यांच्या व्हॉट्सअॅप ग्रुपवर आल्याची माहिती समोर आली आहे. याआधी फिजिक्स विषयाचाही पेपर अशाच पद्धतीने फिरत असल्याची चर्चा होती..हा प्रकार नागपूरच्या सदर परिसरातील सेंट उर्सुला परीक्षा केंद्र येथे उघडकीस आला. परीक्षेदरम्यान एका विद्यार्थिनीचे वारंवार प्रसाधनगृहात जाणे केंद्रावरील पर्यवेक्षकांच्या लक्षात आले. संशय आल्याने संबंधित विद्यार्थिनीची शिक्षिकेमार्फत झडती घेण्यात आली. त्यावेळी तिच्याकडून एक स्मार्टफोन जप्त करण्यात आला.जप्त करण्यात आलेल्या मोबाईलची तपासणी केली असता एका व्हॉट्सअॅप ग्रुपवर परीक्षा सुरू होण्यापूर्वीच संबंधित विषयाचा प्रश्नपत्रिका स्वरूपातील मजकूर शेअर झाल्याचे आढळून आले. ही बाब गांभीर्याने घेत केंद्रप्रमुखांनी तत्काळ पोलिसांना माहिती दिली. त्यानंतर पोलिसांनी प्राथमिक तपास करून अज्ञातांविरोधात गुन्हा नोंदविला आहे. मोबाईलमधील चॅट, ग्रुप अॅडमिन आणि इतर संबंधितांची माहिती तांत्रिक पथकाद्वारे तपासली जात आहे..SSC and HSC Exam : सीसीटीव्हींचे चित्रीकरण होणार जतन; चित्रीकरण उपलब्ध न झाल्यास केंद्रांवर कारवाई.दरम्यान, राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत बारावीची परीक्षा सध्या राज्यभर सुरू आहे. विज्ञान, कला व वाणिज्य या तिन्ही शाखांचे पेपर नियोजित वेळापत्रकानुसार घेतले जात असून लाखो विद्यार्थी परीक्षेला बसले आहेत. पेपरफुटीच्या पार्श्वभूमीवर मंडळाकडून परीक्षा केंद्रांवर अधिक कडक नजर ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. तसेच परीक्षेदरम्यान मोबाईलसह कोणतेही इलेक्ट्रॉनिक साहित्य केंद्रात आणण्यास सक्त मनाई असल्याचे पुन्हा स्पष्ट करण्यात आले आहे..या घटनेमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले असून, संबंधित प्रश्नपत्रिका खऱ्या होत्या का याबाबतही तपास सुरू आहे. जर प्रश्नपत्रिका अधिकृत असल्याचे निष्पन्न झाले, तर संबंधित परीक्षा रद्द करून नव्याने घेण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो, अशी चर्चा शैक्षणिक वर्तुळात सुरू आहे.पोलिसांनी नागरिकांना तसेच विद्यार्थ्यांना अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन केले असून, पेपरफुटी प्रकरणातील सूत्रधारांचा शोध घेण्यासाठी सायबर तपास पथकाची मदत घेतली जात आहे. पुढील तपास सदर पोलीस ठाणे करीत आहे.