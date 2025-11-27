HSRP Number Plate : चार दिवसांत १६ लाख ‘एचएसआरपी’ कशा बसविणार? ३० नोव्हेंबरची डेडलाईन, वाहनधारकांचा थंड प्रतिसाद

- अखिलेश गणवीरनागपूर - हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन नंबरप्लेट’ (एचएसआरपी) बाबत वाहनधारकांचा मिळत असलेल्या अल्प प्रतिसादाने सरकारकडून पाच वेळा मुदत वाढवून दिली गेली. आता ३० नोव्हेंबरची डेडलाईन ठरवून देण्यात आली आहे. त्यालाही केवळ चारच दिवस शिल्लक आहेत. १६ लाख ३७ हजार ६९९ वाहनांची अद्यापही प्रक्रिया पूर्ण झाली नाही. आता चारच दिवसांत इतक्या वाहनांना ‘एचएसआरपी’ कशी बसविणार? हा खरा प्रश्न आहे..१ एप्रिल २०१९ पूर्वीच्या सर्व जुन्या वाहनांना ‘एचएसआरपी’ बसवून घेणे परिवहन विभागाने बंधनकारक केले आहे. एक जानेवारी पासून सुरवात झालेल्या या प्रक्रियेला आता अकरा महिन्यांचा कालावधी होत आहे. याकरिता आधी ३१ मार्च, ३० एप्रिल, ३० जून, १५ ऑगस्ट आणि आता ३० नोव्हेंबरपर्यंतची मुदतवाढ देण्यात आली आहे..नागपूर जिल्ह्यात एकूण २२ लाख ३४ हजार ९१२ जुनी वाहने असून त्यातील ५ लाख ९७ हजार २१३ वाहन धारकांनीच एचएसआरपी बसविली आहे. उर्वरित १६ लाख ३७ हजार ६९९ वाहनांना एचएसआरपी बसविण्यात आली. हे प्रमाण केवळ २६.७४ टक्केच आहे. म्हणजे उर्वरित ७३.२६ टक्के वाहने अजूनही एचएसआरपी शिवाय धावत आहेत..प्रक्रियेचा तपशीलआरटीओ - जुनी वाहने - एचएसआरपी बसविलेली वाहनेशहर प्रादेशिक परिवहन कार्यालय - १२ लाख ५९ हजार ९३७ - १ लाख ८१ हजार ७४५ग्रामीण प्रादेशिक परिवहन कार्यालय - ५ लाख ६२ हजार ७१० - २ लाख २१ हजार ७०९पूर्व प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (एसच-४९) - ४ लाख ११ हजार २६५ - १ लाख ९३ हजार ७५९.शहरात १५१ सेंटरची पुरेशी सुविधा उपलब्ध आहे. यंदा मुदतवाढ मिळाली नाही तर कारवाई होईल. त्यामुळे वाहनधारकांनी एचएसआरपी करून घ्यावी.- किरण बिडकर, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (शहर व पूर्व नागपूर)ही सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन असल्याने आता अडचण नाही. मुदतवाढ संपल्यानंतर ज्यांच्याकडे नोंदणी आहे. त्याची पावती दाखविल्यास कारवाई होणार नाही.- विजय चव्हाण, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी- नागपूर ग्रामीण..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.