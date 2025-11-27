नागपूर

HSRP Number Plate : चार दिवसांत १६ लाख ‘एचएसआरपी’ कशा बसविणार? ३० नोव्हेंबरची डेडलाईन, वाहनधारकांचा थंड प्रतिसाद

१ एप्रिल २०१९ पूर्वीच्या सर्व जुन्या वाहनांना ‘एचएसआरपी’ बसवून घेणे परिवहन विभागाने बंधनकारक केले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
- अखिलेश गणवीर

नागपूर - हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन नंबरप्लेट’ (एचएसआरपी) बाबत वाहनधारकांचा मिळत असलेल्या अल्प प्रतिसादाने सरकारकडून पाच वेळा मुदत वाढवून दिली गेली. आता ३० नोव्हेंबरची डेडलाईन ठरवून देण्यात आली आहे. त्यालाही केवळ चारच दिवस शिल्लक आहेत. १६ लाख ३७ हजार ६९९ वाहनांची अद्यापही प्रक्रिया पूर्ण झाली नाही. आता चारच दिवसांत इतक्या वाहनांना ‘एचएसआरपी’ कशी बसविणार? हा खरा प्रश्न आहे.

