नागपूर : कोरोनाच्या (coronavirus) दोन लाटांवर मोठ्या प्रमाणात राज्यात संशोधन सुरू झाले आहे. नुकतेच कोरोनाच्या नवीन स्टेनच्या अभ्यासासाठी (Corona's new Stain study) नागपुरातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील (मेडिकल) प्रयोगशाळेतून एकाच दिवशी १०० कोरोनाबाधितांचे नमुने पुण्याला पाठवण्यात आले (Samples sent to Pune) आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेसह केंद्र व राज्य शासनाने कोरोनाच्या डेल्टा प्लस या विषाणूबाबत सतर्कतेचा इशारा दिल्यानंतर अचानक १०० नमुने पुण्याला पाठवल्याने नमुन्यातील अहवाल काय सांगतो, याकडे लक्ष वेधले आहे. (Hundreds-of-samples-of-Corona-patient-sent-to-Pune)

विदर्भात नव्हेतर मुंबई पुण्याच्या मागोमाग कोरोनाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटेचा सामना नागपूरने केला. नागपूर हे कोरोनाचे हॉटस्पॉट बनले. दुसऱ्या लाटेदरम्यान काही वेळी पुण्या-मुंबईपेक्षा जास्त रुग्ण आणि जास्त मृत्यूही झाले. विशेष असे की, कोरोनाच्या विषाणूचे पाच नवीन रूप (स्टेन) नागपुरात आढळले होते. यामुळेच सोमवारी पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्या बैठकीत नागपुरात डेल्टा प्लस सदृष्य नवीन विषाणूचे १२ नमुने तपासणीसाठी पाठवण्यात आले आहेत.

१२ नमुने पुणे येथील राष्ट्रीय विषाणू प्रयोगशाळेत (एनआयव्ही) पाठवले. त्यांचा अहवाल प्राप्त होण्यापूर्वीच पुणेच्या बी. जे. मेडिकल कॉलेजकडून कोरोनाच्या रूप बदलण्याबाबत एक संशोधनात्मक अभ्यास सुरू करण्यात आले आहे. या अभ्यासाचा कोरोनाच्या उपचारातही भविष्यात फायदा होईल या उद्देशाने तत्काळ नागपूरच्या मेडिकल कॉलेजमधून १०० नमुने मागवून घेतले. हे १०० कोरोनाबाधितांचे नमुने आठवडाभरापासून गोळा करण्यात आले. या वृत्ताला मेडिकलचे ज्येष्ठ अधिकारी यांनी दुजोरा दिला आहे.

अधिक स्कोर असलले नमुने

पुणे येथे जनुकीय चाचणीसह इतर स्टेनच्या अभ्यासासाठी पाठवणाऱ्या नमुन्यांमध्ये एचआरसीटी स्कोर जास्त असावा अशी अट होती. ही अट मान्य करीत २५ स्कोर असलेल्या कोरोनाबाधितांचे नमुने पाठवले आहेत.

