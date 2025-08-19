नागपूर

Nagpur Crime: जावयाने लावली सासऱ्याच्या घरी आग! पत्नीशी पटत नसल्याने त्रस्त पतीचे पाऊल

Nagpur News: पतीशी होणाऱ्या वादातून आईजवळ राहणाऱ्या पत्नीच्या घरी पतीने आग लावल्याची धक्कादायक घटना सीताबर्डी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत घडली. याप्रकरणी पोलिसांनी पतीविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.
Nagpur Crime
Nagpur Crimesakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : पतीशी होणाऱ्या वादातून आईजवळ राहणाऱ्या पत्नीच्या घरी पतीने आग लावल्याची धक्कादायक घटना सीताबर्डी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत घडली. याप्रकरणी पोलिसांनी पतीविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.

Loading content, please wait...
Nagpur
crime
cctv
Fire Accident
domestic violence
police investigation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com