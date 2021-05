आमचा वाली कोण? आइस फ्रूट, सरबत विक्रेते हतबल; उपचारासाठी पैसे नाहीत

नागपूर : रस्त्यावर फिरून आइस फ्रूट, सरबत विकणारे, भंगार खरेदी करणाऱ्यांनी कोरोनाच्या (coronavirus) पहिल्या लाटेनंतर कसाबसा संसार सावरला. दुसऱ्या लाटेने तर अगदी होत्याचे नव्हते केले. त्यात यावेळी किराणा, धान्य, जेवण वाटप करणारे कुणीही फिरकत नाही. दोन वेळ कसेबसे पोटाची खळगी भरते. पण, उपचारासाठी दमडीही जवळ नाही. (No money for treatment) शासनाने दुर्बल घटकांना मदत देऊ केली. पण, कुठेच नोंदणी नसल्याने ती मदतही नाही. आम्ही या देशाचे नागरिकच नाहीत का?, अशी अगतिकता अत्यल्प उत्पन्न गटातील छोट्या विक्रेत्यांना मांडली. (Ice fruit and syrup sellers sad becose of corona virus)

मनीराम बैस मूळचा गोंदियाचा राहणारा. हाताला काम मिळावे म्हणून तो नागपुरात आला. नशिबानेच त्याला आइस फ्रूट विक्रीच्या व्यवसायात आणले. दिवसभर हातगाडी दामटून हाती पडणारी मिळकत कमी असली, तरी झोपडीवजा खुराड्यातच सुखाने संसार सुरू होता. गत मार्चमध्ये लॉकडाउन लागले. त्यावेळी किराणा, धान्य, जेवण वाटपासाठी अनेक संघटना पुढे आल्या होत्या. त्या बळावर कुटुंब जगवले. गाठीशी असणारी दमडीही गरजा भागविण्यातच खर्च झाली.

दुसऱ्या लाटेने तर सारेच वाटोळे केले आहे. कुणाची मदत नाही. रेशन कार्ड गावाकडचे आहे. यामुळे धान्यही मिळत नाही. सारेच अडचणीत असल्याने कुणी उधारही देत नाही. दोन वेळच्या जेवणाचा प्रश्न बिकट असला तरी तो कसाबसा सुटतोच. सुदैवाने आजारपणापासून लांब आहोत. पण, तो ओढवलाच तर काय करायचे, हा प्रश्नच आहे. मायबाप सरकारने आम्हालाही देश, राज्याचे नागरिक समजून मदत द्यावी, अशी अपेश्रा मनीरामने व्यक्त केली.

मजुरी काम करणारा हर्ष कावळेला नियतीनेच सरबत विक्रीकडे वळविले. उन्हाळ्यात सरबत, तर इतर वेळी ‘बुढी के बाल’ विकतो. हाती पडणाऱ्या पैशातून तो आई-वडिलांना अधून धून पैसे पाठवायचा. पण, गेल्या वर्षीपासून तोच आर्थिक तंगीचा सामना करीत आहे. आई-वडिलांना निकड असली तरी ते पैशांची मागणी करीत नाहीत. घरची स्थिती माहीत असल्यानेच लॉकडाउन लागूनही गावी परतणे टाळले. येथेच ओळखीच्या मंडळींच्या मदतीने कसेबसे दिवस ढकलतो आहे.

आमचे दुःख दूर करा

सारे आकाशच फाटले आहे. आता सरकारनेच आमचे दुःख बघून जगण्याचे बळ द्यावे, अशी भावना त्याने व्यक्त केली. मनीराम, हर्ष ही दोन्ही प्रातिनिधिक उदाहरणे असली तरी त्यांच्यासारख्या हजारो अत्यल्प उत्पन्न गटातील व्यावसायिकांची परिस्थिती सारखीच आहे.

