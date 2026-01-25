नागपूर

धक्कादायक प्रकार! नागपुरात प्रेमाच्या जाळ्यात अडकवून फोटो व्हायरल; ओळख आली अंगलट, आक्षेपार्ह फाेटाे दिले अन्..

Cyber crime in Nagpur love trap blackmail: प्रेमाच्या जाळ्यात अडकवून विवाहितेचे फोटो व्हायरल; नागपुरात धक्कादायक प्रकार उघड
Nagpur Shocked as Love Trap Ends in Blackmail and Photo Circulation

Nagpur Shocked as Love Trap Ends in Blackmail and Photo Circulation

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर: ओळखीचे रूपांतर प्रेमात करून एका विवाहित महिलेचे आक्षेपार्ह छायाचित्र मिळवून ते समाजमाध्यमावर व्हायरल केल्याचा धक्कादायक प्रकार हुडकेश्वर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी संदीप हनुमान पांडे (वय ३४) आणि नीरज पांडे (वय ३०, दोघेही मूळ रा. रिवा, सध्या रा. सुरत) यांच्याविरुद्ध माहिती तंत्रज्ञान कायद्यासह विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
Nagpur
crime
viral
trap
district
love story
photo
Love

Related Stories

No stories found.