धक्कादायक प्रकार! नागपुरात प्रेमाच्या जाळ्यात अडकवून फोटो व्हायरल; ओळख आली अंगलट, आक्षेपार्ह फाेटाे दिले अन्..

नागपूर: ओळखीचे रूपांतर प्रेमात करून एका विवाहित महिलेचे आक्षेपार्ह छायाचित्र मिळवून ते समाजमाध्यमावर व्हायरल केल्याचा धक्कादायक प्रकार हुडकेश्वर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी संदीप हनुमान पांडे (वय ३४) आणि नीरज पांडे (वय ३०, दोघेही मूळ रा. रिवा, सध्या रा. सुरत) यांच्याविरुद्ध माहिती तंत्रज्ञान कायद्यासह विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. २५ वर्षीय विवाहिता हिने दिली आहे. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, निशा ही हुडकेश्वर परिसरात राहते. डिसेंबर २०२४ मध्ये विवाहिता रिवा येथील नातेवाइकांकडे गेली असता तिची संदीप पांडे या युवकाशी ओळख झाली. त्यावेळी संदीपने तिचा मोबाइल क्रमांक घेतला. त्यानंतर दोघांमध्ये मोबाईलवर नियमित संवाद सुरू झाला. दोन महिन्यांनंतर संदीपने विवाहितेला 'तू मला आवडतेस', असे सांगितले. विवाहितेनेही त्याला होकार दिला. त्यानंतर संदीप नागपूरला येऊन तिच्या घरी आला. दुसऱ्या दिवशी तो सुरतला निघून गेला. तेथून त्याने विवाहितेला व्हॉट्सॲपवर व्हिडीओ कॉल केला आणि तिला आक्षेपार्ह छायाचित्र पाठविण्यास सांगितले. विश्वासाने विवाहितेने आपले छायाचित्र त्याला पाठविले. मात्र, संदीपने हे छायाचित्र नीरज पांडे याला पाठवले. नीरजने हे प्रकरण थेट तिच्या पतीच्या कानावर घातले. त्यामुळे विवाहिता आणि तिच्या पती यांच्यामध्ये वाद झाला. यानंतर विवाहितेने संदीपला जाब विचारला असता, त्याने तिला शिवीगाळ करीत तिचे आक्षेपार्ह छायाचित्र समाजमाध्यमावर व्हायरल केले. या प्रकाराने मानसिक त्रास झाल्याने विवाहितेने हुडकेश्वर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी दोघांविरुद्ध माहिती तंत्रज्ञान कायदा व इतर संबंधित कलमान्वये गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे.