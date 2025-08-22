नागपूर

Nagpur News: आयडॉल शिक्षक निवडीत हरवला आदर्श; प्रक्रियेत निकषांना बगल, समितीवर पक्षपातीपणाचे आरोप

Teacher selection: नागपूर आयडॉल शिक्षक निवडीत अपात्र उमेदवारांची मनमानी निवड केल्याचा आरोप समोर आला आहे. निकषांचा योग्य वापर न झाल्यामुळे पात्र शिक्षकांना संधी न मिळाल्याची टीका होत आहे.
चंद्रशेखर महाजन
Updated on

नागपूर : आयडॉल शिक्षक निवडीत प्रचंड गोंधळ उघड झाला आहे. शासनाने दिलेले ९ निकष झुगारून मनमानी पद्धतीने अपात्र उमेदवारांची निवड करण्यात आली. समितीच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. तर निकषात बसत नसल्यामुळे अनेक शिक्षकांचा पत्ता कट झाल्याची माहिती निवड समितीने दिली.

