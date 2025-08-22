Nagpur News: आयडॉल शिक्षक निवडीत हरवला आदर्श; प्रक्रियेत निकषांना बगल, समितीवर पक्षपातीपणाचे आरोप

नागपूर : आयडॉल शिक्षक निवडीत प्रचंड गोंधळ उघड झाला आहे. शासनाने दिलेले ९ निकष झुगारून मनमानी पद्धतीने अपात्र उमेदवारांची निवड करण्यात आली. समितीच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. तर निकषात बसत नसल्यामुळे अनेक शिक्षकांचा पत्ता कट झाल्याची माहिती निवड समितीने दिली..विद्यार्थ्यांना दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी संपूर्ण आयुष्य शाळा व विद्यार्थ्यांच्या विकासाकरिता देणाऱ्या शिक्षकांच्या अनुभवाचा लाभ देण्यासाठी आयडॉल शिक्षक निवडण्याच्या सूचना होत्या. याकरिता समिती स्थापन करून त्यात उपशिक्षणाधिकारी शहर आणि पंचायत समितीचे गटशिक्षणाधिकारी, मनपाचे प्रशासन अधिकारी (शिक्षण), शहर साधन केंद्राच्या गट समन्वयकांना या समितीत घेण्यात आले..त्यांना आयडॉल शिक्षकांची निवड करून यादी शासनाकडे सादर करण्याचे पत्र पाठविण्यात आले. त्यानुसार शिक्षकांची यादी डायटकडे पाठविण्यात आली. मात्र, त्यात निकषात पात्र नसलेल्या शिक्षकांची निवड केल्याचा आरोप आहे. तालुकास्तरावरील प्राथमिक पडताळणी टाळून, थेट केंद्रप्रमुख आणि विस्तार अधिकाऱ्यांकडून शिक्षकांची नावे घेऊन जिल्हास्तरावर पाठविण्यात आली. यामुळे ज्यांची पात्रता खरीखुरी निकषांनुसार होती, त्यांनी संधी न मिळाल्याचा आरोप आहे..चार तालुक्यांना संधी नाहीचार तालुक्यातील शिक्षकांना संधी देण्यात आली नाही. कुही, हिंगणा, पारशिवनी आणि नागपूर या तालुक्याचा त्यात समावेश आहे. ज्या निकषांवर ही शिक्षकांची निवड केली. त्यात ९७, ९६ गुणांना डावलण्यात आले. तर ९० गुण असलेल्या शिक्षकांची संधी दिल्याचा आरोप आहे..आयडॉल शिक्षकांच्या निवडीसाठी ९ निकषआयडॉल शिक्षकांची निवडीकरिता ९ निकष लावले होते. त्यात विद्यार्थ्यांच्या वर्गनिहाय अध्ययन निषपत्तीच्या कामगिरीस उत्तम शिक्षकांच्या कामाच्या मूल्यमापनाकरिता ६० गुण, शिक्षकांच्या शारीरिक व मानसिक आरोग्यासाठी ५ गुण, शिक्षकांच्या कामामुळे विविध स्तरावरील परीक्षा घटनांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सहभागासाठी केलेल्या कामाकरिता ५ गुण, शालेय अभ्यासक्रमाव्यतिरिक्त पुस्तकाचे वयानरुप वाचन मुलांनी करण्यासाठी शिक्षकांच्या प्रयत्नाकरिता ५ गुण, शिक्षकांची शालेय दैनिक उपस्थितीकरिता ५ गुण, शालेय स्वच्छता कक्ष संवर्धन परसबाग विकसन कार्यामधील सहभागाकरिता ५ गुण, विद्यार्थी अध्ययन निष्पत्ती अन्वये पालकांमध्ये जनजागृतीकरिता ५ गुण, शिक्षकांनी मागील पाच वर्षांत घेतलेले विविध प्रशिक्षण, अभ्यासक्रमाकरिता ५ गुण आणि राष्ट्रीय व राज्य स्तरावरील महत्त्वपूर्ण योजनेचा प्रचार आणि प्रसाराकरिता ५ गुण असे गुणांचे नियोजन होते..Vidarbh : कोरोना काळात लागला कवितेचा लळा..!आडविहीरच्या शरयू खाचणेने रचल्या ४० कविता.निकष न कळल्याने अनेक शिक्षक बाद१३ तालुक्यात आयडॉल शिक्षकांची निवड करायची होती. याकरिता ९ निकष देण्यात आले. मात्र, यातील पहिला निकष महत्त्वाचा होता. ६० गुणांच्या निकषांकडे शिक्षकांनी दुर्लक्ष केले. यामुळे अनेक शिक्षक बाद झाले. अनेक शिक्षकांची कामगिरी चांगली असली तरी ती निकषात बसणारी नव्हती. तसेच तालुकास्तरावरून किती शिक्षक पाठवायचे याची मर्यादा नव्हती. मात्र, निकषात न बसणाऱ्या शिक्षकांची पाठविण्यात आली. जिल्ह्यात केवळ १० आयडॉल शिक्षकांची निवड करायची होती. नियमानुसार निवड केली, असे डायटच्या प्राचार्या डॉ. हर्षलता बुराडे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.