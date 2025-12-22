Nagpur News: वनअधिकाऱ्यांना देणार आधुनिक व्यवस्थापनाचे धडे; आयआयएम नागपूरचा चंद्रपूर स्टेट फॉरेस्ट अकॅडमीसोबत सामंजस्य करार

नागपूर : वनव्यवस्थापन अधिक सक्षम करणे आणि सर्वसामान्यांपर्यंत सरकारी सेवांचे लाभ अधिक प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठी भारतीय प्रबंध संस्थान (आयआयएम) नागपूर आणि चंद्रपूर वन प्रशासन, विकास आणि व्यवस्थापन अकादमी यांच्यात बुधवारी (ता.१७) सामंजस्य करार करण्यात आला..या करारानुसार आयआयएम नागपूर वनक्षेत्रात कार्यरत अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना आधुनिक व्यवस्थापन, नेतृत्व, संवाद कौशल्य, सार्वजनिक धोरण (पॉलिसी) विश्लेषण आणि शाश्वततेविषयी प्रशिक्षण देणार आहे. या प्रशिक्षणाचा थेट फायदा नागरिकांना आणि जंगलावर अवलंबून असलेल्या समुदायांना होणार आहे. सी.एफ.ए.च्या वतीने महाराष्ट्र वन्यजीव विभागाचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक आणि सी.एफ.ए.चे संचालक एम. श्रीनिवास रेड्डी यांनी तर आयआयएम नागपूरच्या वतीने संचालक प्रा. भीमराया मेत्री यांनी करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या..यावेळी सी.एफ.ए. चे प्राचार्य व अतिरिक्त संचालक उमेश वर्मा, तसेच आयआयएम नागपूरचे प्रा. अनुप कुमार आणि कार्यकारी शिक्षण कार्यक्रमांचे अधिष्ठाता प्रा. आलोक कुमार सिंह उपस्थित होते.प्रा. मेत्री यांनी या कराराच्या माध्यमातून तयार होणारे अभ्यासक्रम राष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासात योगदान देतील असा विश्वास व्यक्त केला. वनअधिकाऱ्यांची नेतृत्वक्षमता आणि व्यवस्थापन कौशल्ये अधिक सक्षम झाली तर वनसंपत्तीचे सुयोग्य नियोजन शक्य होईल. परिणामी ग्रामीण नागरिकांचे सशक्तीकरण होईल. पर्यावरणाशी संबंधित समस्या सोडवणेसुद्धा सोपे होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले..एम.एस. रेड्डी यांनी आजच्या काळात वनीकरण हे केवळ संवर्धनापुरते मर्यादित नसल्याचे सांगून आयआयएम नागपूरच्या व्यवस्थापन तज्ञांकडून प्रशिक्षण घेतलेले आमचे अधिकारी अधिक वैज्ञानिक, पारदर्शक आणि लोककेंद्रित पद्धतीने काम करू शकतील. याचा थेट फायदा नागरिकांना आणि वनावर अवलंबून असलेल्या समुदायांना मिळणार असल्याचे ते म्हणाले. प्रा. अनुप कुमार यांनीही आपले विचार व्यक्त केले..Pune Tribal : टाटा मोटर्स आणि एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प; घोडेगावात आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी सामंजस्य करार!.या कराराअंतर्गत प्रशिक्षण, संशोधन, सल्लागार प्रकल्प, सार्वजनिक धोरण, शाश्वत वनीकरण, पर्यावरणीय सेवांचे नियोजन तसेच इतर संबंधित उपक्रमांवर दोन्ही संस्था संयुक्तरित्या काम करणार आहेत. तसेच विद्यार्थ्यांची, प्रशिक्षणार्थ्यांची व तज्ज्ञ व्यक्तींची देवाणघेवाणही केली जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.