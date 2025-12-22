नागपूर

Nagpur News: वनअधिकाऱ्यांना देणार आधुनिक व्यवस्थापनाचे धडे; आयआयएम नागपूरचा चंद्रपूर स्टेट फॉरेस्ट अकॅडमीसोबत सामंजस्य करार

IIM Nagpur: वनव्यवस्थापन अधिक सक्षम करण्यासाठी आयआयएम नागपूर आणि चंद्रपूर वन प्रशासन अकादमीमध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला. या करारामुळे वन अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना आधुनिक व्यवस्थापन व नेतृत्व प्रशिक्षण मिळणार आहे.
नागपूर : वनव्यवस्थापन अधिक सक्षम करणे आणि सर्वसामान्यांपर्यंत सरकारी सेवांचे लाभ अधिक प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठी भारतीय प्रबंध संस्थान (आयआयएम) नागपूर आणि चंद्रपूर वन प्रशासन, विकास आणि व्यवस्थापन अकादमी यांच्यात बुधवारी (ता.१७) सामंजस्य करार करण्यात आला.

