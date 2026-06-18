Bhonda Mahadev: भोंडा महादेव परिसरात ४० वर्षांपासून अवैध उत्खनन; जिल्हाधिकाऱ्यांवर ताशेरे, कारवाईबाबत एक आठवड्यात मागितला खुलासा

नागपूर : चंद्रपूर जिल्ह्यातील भटाळा व मोवाड (ता. वरोरा) गावांमध्ये ४० वर्षांपासून खाणकाम सुरू असल्याचे धक्कादायक वास्तव मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात समोर आले. याचा अर्थ तहसीलदार हे खाणींवर, उपविभागीय अधिकारी हे तहसीलदारांवर आणि जिल्हाधिकारी हे उपविभागीय अधिकाऱ्यांवर कुठलीच कारवाई करीत नसल्याचे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदविले. .Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.अधिकाऱ्यांच्या या हलगर्जी कारभारावर ताशेरे ओढत आजवर केलेल्या कारवाईचा अहवाल एका आठवड्यात सादर करण्याचे आदेश चंद्रपूर जिल्हाधिकाऱ्यांना न्यायालयाने दिले.भोंडा महादेव परिसरातील पुरातन वारसा जतन व संरक्षणाच्या मुद्द्यावर वृत्तपत्रांतील बातम्यांच्या आधारे न्यायालयाने स्वतःहून जनहित याचिका दाखल केली आहे. यावर न्या. अनिल किलोर आणि न्या. राज वाकोडे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. मागील सुनावणीत या परिसरातील अवैध खाणकामाचा मुद्दा उपस्थित झाला होता. त्यानंतर न्यायालयाने चंद्रपूर जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष पाहणी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी अहवाल सादर केला होता. यात काही ठिकाणी वैध परवानगीनिशी खाणकाम सुरू असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे..हे खाणकाम अवैध असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी मान्य केले होते. तर, हे अवैध कार्य ४० वर्षांपासून सुरू असल्याचे शासनाने आज नमूद केले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाहणी केली आहे; तर, मग कारवाईची का वाट पाहत आहात, स्वतःहून कारवाई का नाही केली, असा प्रश्न उपस्थित करीत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली..यामध्ये समजा उपविभागीय अधिकारी किंवा अन्य अधिकाऱ्यांचे कामकाज संशयास्पद असल्यास त्यांची कार्यालयीन चौकशी झाली का, असाही प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. त्यावर सविस्तर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने चंद्रपूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. न्यायालयीन मित्र म्हणून ॲड. भानुदास कुलकर्णी यांनी, राज्य शासनातर्फे ॲड. एन. एस. राव आणि केंद्र शासनातर्फे डेप्युटी सॉलिसीटर जनरल ॲड. कार्तिक शुकुल यांनी बाजू मांडली..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...सूचना लिखित स्वरूपात द्यान्यायालयीनमित्रांनी भटाळा व मोवाड गावात तीन स्मारके आढळल्याचे उच्च न्यायालयात नमूद केले. या स्मारकांमध्ये गुणवत्ता असून त्याचे जतन होणे गरजेचे असल्याचे न्यायालयीन मित्रांनी नमूद केले. त्यावर या ऐतिहासिक स्थळांबाबत आपल्या सूचना लिखित स्वरूपात देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने न्यायालयीन मित्रांना दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.