Vipassana Meditation: शांततेच्या शोधात सातासमुद्रापारचा तरुण पोहोचला कामठीत; ड्रॅगन पॅलेसमध्ये दहा दिवसांची विपश्यना, युद्धाच्या छायेतून शांततेकडे प्रवास!

कामठी : जगभरात सुरू असलेल्या युद्धजन्य तणावाच्या पार्श्वभूमीवर मानसिक शांततेच्या शोधात एक अमेरिकन तरुण थेट कामठीत दाखल झाल्याची प्रेरणादायी घटना समोर आली आहे. अमेरिकेतील वॉशिंग्टन विद्यापीठामध्ये वैद्यकीय शिक्षण घेणारा २४ वर्षीय रॉन वेरेड याने कामठी येथील ड्रॅगन पॅलेस टेम्पल परिसरातील विपश्यना ध्यान केंद्रात दहा दिवसांचे निवासी शिबिर पूर्ण करत 'धम्म' मार्गाचा अनुभव घेतला..युद्धाच्या छायेतून शांततेकडे प्रवासरशिया-युक्रेन, इस्रायल-इराण तसेच अफगाणिस्तान-पाकिस्तान अशा जागतिक संघर्षांच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेल्या तणावपूर्ण वातावरणाचा तरुणाईवर मोठा मानसिक परिणाम होत आहे. अशा परिस्थितीत, आधुनिक जीवनातील गोंधळ आणि तणावातून मुक्ती मिळवण्यासाठी रॉनने भारतातील प्राचीन विपश्यना ध्यान पद्धतीची निवड केली..विज्ञानासोबत मनाचाही शोधवैद्यकीय (एमडी) शिक्षण घेणारा रॉन विज्ञानाच्या अभ्यासाबरोबरच मनाचे विज्ञान समजून घेण्याच्या उद्देशाने भारतात आला. आधुनिक वैद्यकीय शिक्षण आणि प्राचीन ध्यानपद्धती यांचा संगम साधत त्याने आत्मिक समाधानाचा मार्ग स्वीकारला..दहा दिवसांची मौन साधना६ ते १७ मार्च २०२६ या कालावधीत पार पडलेल्या या निवासी शिबिरात रॉनने कठोर नियमांचे पालन करत पूर्णतः मौन धारण केले. ध्यान, आत्मचिंतन आणि शिस्तबद्ध दिनचर्या यामुळे त्याला मानसिक स्थैर्य आणि नव्या दृष्टिकोनाची अनुभूती मिळाल्याचे त्याने सांगितले.