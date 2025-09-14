Income Tax: आयकर विभागाकडून हजार कोटींचा घोटाळा उघड; वर्धा व अकोला उपनिबंधक कार्यालयांवर छापा

नागपूर : सरकारचा कर चुकवणाऱ्यांविरोधात आयकर विभागाने पुन्हा एकदा कारवाईचा बडगा उगारला आहे. अकोला व वर्धा येथील उपनिबंधक कार्यालयांवर छापे टाकून तब्बल १,००० कोटीच्या संपत्ती व्यवहारांचा आढावा घेतला गेला आहे. .अकोला येथील दोन ठिकाणी आणि वर्धा येथील तीन ठिकाणी ही छापेमारी करण्यात आली असून, अकोल्यात सुमारे ३०० कोटी, तर वर्ध्यात ७०० कोटींचा व्यवहार लपवण्यात आल्याचे आयकर विभागाच्या तपासात उघडकीस आले आहे..आयकर विभागाने यापूर्वीही नागपूर, अमरावती, अकोला आदी ठिकाणच्या उपनिबंधक कार्यालयांवर कारवाई करताना एकूण ८,५०० कोटी रुपयांच्या व्यवहारांचा व्यवहार उघडकीस आणला आहे. आयकर विभागाने या छाप्यात वर्धा व अकोल्यातील कार्यालयांमधील दस्तऐवज व आयकर विभागाकडून १,००० कोटींचा घोटाळा उघड..संगणकातील नोंदी तपासली. या तपासात आढळून आले की, ३० लाखांपेक्षा अधिक रकमेच्या मालमत्ता खरेदी-विक्रीची माहिती प्राप्तिकर विभागाला देणे बंधनकारक असताना, या व्यवहारांबाबत कोणतीही माहिती देण्यात आली नव्हती..उत्पन्नाच्या आधारे SC/ST आरक्षण द्यावं, जनहित याचिकेवर सुनावणीला सुप्रीम कोर्टाचा हिरवा कंदिल.दुसरीकडे, बुलडाणा शहरात एका बनावट चार्टर्ड अकाउंटंट फर्मवर छापा टाकण्यात आला. या फर्मकडून २,००० हून अधिक बनावट करदावे करून अंदाजे ४०० कोटींचा घोटाळा उघड झाला आहे. आरोपी ३० टक्के कमिशनवर बनावट फॉर्म १६ दाखवून कर सवलती घेत होते. या प्रकरणात संगणक व हार्ड डिस्क जप्त करण्यात आल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.