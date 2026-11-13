Indian Agriculture: हवामान बदलावर मात करण्याची भारतीय शेतीत ताकद! जमिनीतील कार्बन साठवणुकीतून सुपीकताही वाढणार; नीरीच्या संशोधनातून स्पष्ट

-कौस्तुभ चव्हाणनागपूर: हवामान बदलाच्या संकटावर मात करण्याची भारतीय शेतीत कार्बन साठवणुकीची मोठी क्षमता असल्याचे सीएसआयआर-राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्था (नीरी)च्या संशोधनातून स्पष्ट झाले आहे. योग्य शेती पद्धतींचा अवलंब केल्यास हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन (ग्रीन हाऊस एमीशन) कमी करण्यासोबतच जमिनीची सुपीकता आणि उत्पादकताही वाढविता येते..Kolhapur Education Officer: कोल्हापूरच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर निलंबित; आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांवर शासनाचा मोठा निर्णय.नीरीचे वैज्ञानिक डॉ. शारदा कोनकर आणि डॉ. हरिओम जानोरकर यांनी केलेल्या संशोधनात कृषी परिसंस्थेतील मातीमध्ये साठलेला सेंद्रिय कार्बन हा जमिनीतील कार्बन साठवणुकीचा सर्वांत मोठा आणि स्थिर स्रोत असल्याचा निष्कर्ष काढला आहे..त्याचा हवामान, मातीचा प्रकार, वनस्पतींचे स्वरूप आणि शेती व्यवस्थापनाच्या पद्धतीचा त्यावर परिणाम होतो. मातीतील सेंद्रिय कार्बन वाढल्याने जमिनीची रचना सुधारते. तसेच पाणीधारण क्षमता आणि जैवविविधताही वाढण्यास मदत होते. देशातील विविध कृषी हवामान विभागांनुसार कार्बन साठवणुकीची क्षमता बदलते. त्यामुळे स्थानिक हवामान, माती आणि पीक पद्धतीनुसार उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. मात्र, लहान शेतजमिनी, अपुरी माहिती, तंत्रज्ञानाचा खर्च आणि शेतकऱ्यांचा मर्यादित सहभाग ही अंमलबजावणीतील प्रमुख आव्हाने आहेत..दीर्घकालीन फायदाशेतीतील कार्बन साठवणूक वाढविण्यासाठी कृषी वनीकरण, पीक फेरपालट, आंतरपीक पद्धती, पिकांचे अवशेष जमिनीत ठेवणे, सेंद्रिय खतांचा वापर, मिश्रशेती आणि एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन प्रभावी ठरते. यापैकी कृषी वनीकरणातून दीर्घकाळ कार्बन साठविण्याची सर्वाधिक क्षमता असल्याचे नीरीच्या संशोधनातून स्पष्ट झाले आहे. झाडांच्या खोडात, फांद्यांमध्ये, मुळांमध्ये तसेच जमिनीत कार्बन साठविला जातो. त्यामुळे कार्बन साठवणुकीला चालना मिळते. पीक काढणीनंतर उरलेले अवशेष जाळण्याऐवजी जमिनीत ठेवणे आणि संवर्धनशील शेतीचा अवलंब करणेही महत्त्वाचे आहे. यामुळे जमिनीतील सेंद्रिय कार्बनाची घट रोखता येते..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...हवामान बदलावर उपायजमिनीत सेंद्रिय कर्बाचे प्रमाण वाढल्याने मातीची सुपीकता आणि रचना सुधारते. पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता वाढते. सूक्ष्मजीव व जैवविविधतेला पोषक वातावरण मिळते. पीक उत्पादकता वाढण्यास मदत होते. तसेच वातावरणातील कार्बन डायऑक्साइडचे प्रमाण कमी करून हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन आणि हवामान बदलाचा प्रभाव कमी करण्यास हातभार लागतो. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.