नागपूर

Indian Agriculture: हवामान बदलावर मात करण्याची भारतीय शेतीत ताकद! जमिनीतील कार्बन साठवणुकीतून सुपीकताही वाढणार; नीरीच्या संशोधनातून स्पष्ट

Agroforestry Can Help Indian Farms Store More Carbon: पीक अवशेष जाळू नका, झाडे लावा! हवामान बदलाशी लढण्यासाठी नीरीने सांगितली शेतीची नवी दिशा
CSIR NEERI Research Reveals How Indian Farming Can Store Carbon in Soil and Improve Fertility While Tackling Climate Change

CSIR NEERI Research Reveals How Indian Farming Can Store Carbon in Soil and Improve Fertility While Tackling Climate Change

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सकाळ वृत्तसेवा
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-कौस्तुभ चव्हाण

नागपूर: हवामान बदलाच्या संकटावर मात करण्याची भारतीय शेतीत कार्बन साठवणुकीची मोठी क्षमता असल्याचे सीएसआयआर-राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्था (नीरी)च्या संशोधनातून स्पष्ट झाले आहे. योग्य शेती पद्धतींचा अवलंब केल्यास हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन (ग्रीन हाऊस एमीशन) कमी करण्यासोबतच जमिनीची सुपीकता आणि उत्पादकताही वाढविता येते.

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