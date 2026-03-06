Indian Air Force Fighter Jet Crash : 'विमान अपघातात अजितदादांचं निधन, त्यातून आम्ही सावरत असतानाच आता एक यंग पायलट...'; काय म्हणाले पूर्वेशचे शेजारी?

जोरहाट (आसाम) : भारतीय हवाई दलाचे अत्याधुनिक सुखोई एसयू-३० एमकेआय लढाऊ विमान कोसळून त्यातील दोन्ही वैमानिक शहीद झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली आहे. शुक्रवारी सकाळी भारतीय हवाई दलाच्या प्रवक्त्यांनी या अपघाताची (Indian Air Force Su-30MKI Fighter Jet Crash in Assam) अधिकृत पुष्टी केली. हे विमान आसाममधील जोरहाटपासून सुमारे ६० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या कार्बी आंगलोंग जिल्ह्यात कोसळले..भारतीय हवाई दलाने सोशल मीडियावर पोस्ट करून स्क्वॉड्रन लीडर अनुज आणि फ्लाइट लेफ्टनंट पूर्वेश दुरुगकर यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला. देशसेवेत प्राण अर्पण करणाऱ्या या दोन्ही वैमानिकांना हवाई दलाने श्रद्धांजली अर्पण केली..प्रशिक्षण उड्डाणादरम्यान अपघातमिळालेल्या माहितीनुसार, गुरुवारी संध्याकाळी हे सुखोई एसयू-३० एमकेआय लढाऊ विमान नियमित प्रशिक्षणासाठी जोरहाट येथील हवाई दल तळावरून उड्डाण केले होते. उड्डाणानंतर काही वेळातच विमानाचा जमिनीवरील नियंत्रणाशी संपर्क तुटला. त्यामुळे हवाई दलात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले..विमानाशी शेवटचा संपर्क संध्याकाळी ७:४२ वाजता झाला होता. त्यानंतर ते रडारवरून गायब झाले. विमानाचा संपर्क तुटताच हवाई दलाने तातडीने शोध आणि बचाव पथके घटनास्थळी रवाना केली..Jyoti Waghmare Story : आंबेडकरी चळवळ ते राज्यसभा खासदार! विडी कामगार मातेची सुकन्या कशी बनली राजकारणातील 'फायरब्रँड' नेत्या? वाचा डॉ. ज्योती वाघमारे यांची कहाणी.कार्बी आंगलोंगच्या जंगलात शोधमोहीमसंरक्षण अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, हे विमान जोरहाटपासून सुमारे ६० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या कार्बी आंगलोंग जिल्ह्यातील जंगली भागात कोसळले. स्थानिक लोकांनी त्या परिसरात मोठा स्फोट झाल्याचा आवाज ऐकल्याचे सांगितले आहे. मात्र, अपघाताचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसून याबाबत सखोल तपास सुरू आहे..भारतीय हवाई दलाच्या ताफ्यातील महत्त्वाचे विमानSu-30MKI हे भारतीय हवाई दलाच्या सर्वात सक्षम आणि प्रगत लढाऊ विमानांपैकी एक मानले जाते. रशियाच्या सुखोई कंपनीने विकसित केलेले हे दोन आसनी मल्टीरोल जेट भारतात हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) च्या परवान्याअंतर्गत तयार केले जाते. लांब पल्ल्याच्या मोहिमा, प्रगत शस्त्रास्त्रे आणि क्षेपणास्त्रे वाहून नेण्याची क्षमता यामुळे हे विमान भारतीय वायुसेनेच्या लढाऊ ताफ्याचा कणा मानले जाते..फ्लाइट लेफ्टनंट पूर्वेश यांच्या निधनाने हळहळदरम्यान, फ्लाइट लेफ्टनंट पूर्वेश दुरुगकर यांच्या निधनाने त्यांच्या कुटुंबीयांसह परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. त्यांचे नागपूरमधील शेजारी गजानन सांभारे यांनी त्यांच्या आठवणी सांगताना भावनिक प्रतिक्रिया व्यक्त केली..पूर्वेशचे वडील रवींद्र दुरुगकर हे रेल्वे सेवेतून निवृत्त झाले आहेत. त्यांच्या कुटुंबातील मुलगी आयआयटीमध्ये शिक्षण घेत आहे, तर पूर्वेशने पायलट बनून कुटुंबाचे स्वप्न पूर्ण केले होते. दोन वर्षांपूर्वी मुलांना नोकरी मिळाल्यानंतर दुरुगकर कुटुंबाने ‘स्वप्नपूर्ती सोहळा’ साजरा केला होता..गजानन सांभारे म्हणाले, “पूर्वेश हा अभ्यासात अत्यंत हुशार आणि खेळाडू वृत्तीचा होता. त्याचा स्वभाव जिज्ञासू आणि सर्वांशी प्रेमाने वागणारा होता. देशासाठी काहीतरी करण्याची त्याची तीव्र इच्छा होती. ‘देशासाठी काम करायचे’ असे तो नेहमी म्हणायचा.”.Jyoti Waghmare Success Story : आमची ज्योती आता खासदार होणार! प्रा. ज्योती वाघमारे यांच्या आई-वडिलांनी दाटलेल्या कंठाने व्यक्त केल्या भावना .'यंग पायलट आम्ही गमावलाय'सरकारने आणि उडाणमंत्रांनी यात लक्ष घातले पाहिजे. विमान अपघातात नुकतेच राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निधन झाले. त्यातून आम्ही सावरत असतानाच, आता एक यंग पायलट आम्ही गमावलाय, असेही सांभारे म्हणाले..भारतीय हवाई दलाकडून तपास सुरूदरम्यान, या अपघाताचे नेमके कारण शोधण्यासाठी भारतीय हवाई दलाने तपास सुरू केला असून तांत्रिक बिघाड किंवा इतर कारणांची चौकशी केली जात आहे. देशासाठी प्राणार्पण करणाऱ्या दोन्ही वैमानिकांच्या निधनाने संपूर्ण देशभरातून शोक व्यक्त केला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.