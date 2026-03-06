नागपूर

Indian Air Force Fighter Jet Crash : 'विमान अपघातात अजितदादांचं निधन, त्यातून आम्ही सावरत असतानाच आता एक यंग पायलट...'; काय म्हणाले पूर्वेशचे शेजारी?

Indian Air Force Su-30MKI Fighter Jet Crashes in Assam : आसामच्या कार्बी आंगलोंग जिल्ह्यात भारतीय हवाई दलाचे Su-30MKI लढाऊ विमान प्रशिक्षण उड्डाणादरम्यान कोसळले. या दुर्घटनेत स्क्वॉड्रन लीडर आणि फ्लाइट लेफ्टनंट शहीद झाले असून तपास सुरू आहे.
बाळकृष्ण मधाळे
जोरहाट (आसाम) : भारतीय हवाई दलाचे अत्याधुनिक सुखोई एसयू-३० एमकेआय लढाऊ विमान कोसळून त्यातील दोन्ही वैमानिक शहीद झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली आहे. शुक्रवारी सकाळी भारतीय हवाई दलाच्या प्रवक्त्यांनी या अपघाताची (Indian Air Force Su-30MKI Fighter Jet Crash in Assam) अधिकृत पुष्टी केली. हे विमान आसाममधील जोरहाटपासून सुमारे ६० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या कार्बी आंगलोंग जिल्ह्यात कोसळले.

