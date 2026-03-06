नागपूर

Sukhoi Fighter Jet Crash : 'Purvesh Is No More..'! कॅप्टनचे ते शब्द ऐकताच पूर्वेशच्या वडिलांवर मोठा आघात; म्हणाले, 'छत्रपती शिवरायांचा त्याच्यावर..'

Indian Air Force Su-30MKI Fighter Jet Crashes in Assam : आसाममधील कार्बी आंगलोंग जिल्ह्यात भारतीय हवाई दलाचे सुखोई SU-30MKI लढाऊ विमान कोसळून दोन वैमानिकांचा मृत्यू झाला. अपघातानंतर हवाई दलाने चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
नागपूर : भारतीय हवाई दलाचे अत्याधुनिक सुखोई SU-30MKI लढाऊ विमान आसाममध्ये कोसळून त्यातील दोन्ही वैमानिक शहीद झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली (Indian Air Force Sukhoi Su-30MKI crash in Assam) आहे. हे विमान आसाममधील Jorhat पासून सुमारे ६० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या कार्बी आंगलोंग (Karbi Anglong district) परिसरात कोसळले.

