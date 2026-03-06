Sukhoi Fighter Jet Crash : 'Purvesh Is No More..'! कॅप्टनचे ते शब्द ऐकताच पूर्वेशच्या वडिलांवर मोठा आघात; म्हणाले, 'छत्रपती शिवरायांचा त्याच्यावर..'

नागपूर : भारतीय हवाई दलाचे अत्याधुनिक सुखोई SU-30MKI लढाऊ विमान आसाममध्ये कोसळून त्यातील दोन्ही वैमानिक शहीद झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली (Indian Air Force Sukhoi Su-30MKI crash in Assam) आहे. हे विमान आसाममधील Jorhat पासून सुमारे ६० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या कार्बी आंगलोंग (Karbi Anglong district) परिसरात कोसळले..या भीषण अपघातात स्क्वॉड्रन लीडर अनुज आणि फ्लाइट लेफ्टनंट पूर्वेश दुरुगकर हे दोन्ही वैमानिक शहीद झाले. Indian Air Force ने सोशल मीडियावर पोस्ट करून या दोन्ही वीर वैमानिकांना श्रद्धांजली अर्पण केली असून देशसेवेत प्राण अर्पण केल्याबद्दल त्यांच्या कुटुंबीयांप्रती शोकसंवेदना व्यक्त केल्या..दरम्यान, ही दु:खद घटना समजताच फ्लाइट लेफ्टनंट पूर्वेश दुरुगकर यांचे वडील रवींद्र दुरुगकर यांनी माध्यमांशी बोलताना भावनिक प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, “सकाळी साडेसातच्या सुमारास नातेवाईकांकडून आम्हाला या अपघाताची माहिती मिळाली. त्यानंतर एका अधिकाऱ्याचा (कॅप्टन) फोन आला आणि त्यांनी ‘पूर्वेश इज नो मोर’ असे सांगितले. ते शब्द आमच्यासाठी मोठा धक्का होता.”.Indian Air Force Fighter Jet Crash : 'विमान अपघातात अजितदादांचं निधन, त्यातून आम्ही सावरत असतानाच आता एक यंग पायलट...'; काय म्हणाले पूर्वेशचे शेजारी?.पूर्वेशने इयत्ता आठवीपासूनच देशसेवा करण्याचे स्वप्न पाहिले होते. त्याची हवाई दलात पायलट होण्याची तीव्र इच्छा होती आणि कठोर मेहनतीने त्याने ते स्वप्न पूर्ण केले. कुटुंबातील आणखी एका मुलाचे Indian Institute of Technology Bombay मध्ये जाण्याचे स्वप्न होते. दोन्ही मुलांची स्वप्ने पूर्ण झाल्यानंतर कुटुंबीयांनी नातेवाईकांना बोलावून छोटासा कार्यक्रमही आयोजित केला होता, अशी माहिती त्यांनी दिली..पूर्वेशवर छत्रपती शिवरायांच्या विचारांचा प्रभावपूर्वेशवर छत्रपती शिवाजी महाराज (Chhatrapati Shivaji Maharaj) यांच्या विचारांचा मोठा प्रभाव होता. त्याला वाचनाचीही प्रचंड आवड होती. “माझी दोन्ही मुले चांगल्या ठिकाणी काम करत असल्यामुळे मी मित्रांना नेहमी सांगायचो की मी जगातील सर्वात सुखी बाप आहे; पण ही घटना ऐकल्यानंतर जणू दुःखाचा डोंगर कोसळला,” असेही दुरुगकर भावुक होऊन म्हणाले. दरम्यान, या अपघाताचे नेमके कारण शोधण्यासाठी भारतीय हवाई दलाकडून चौकशी सुरू करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.