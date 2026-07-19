रेल्वे पुलांवर आता ‘सेंसर’चा पहारा; मॉन्सूनमधील प्रवास अधिक सुरक्षित, रेल्वे धावणार विनाअडथळा...

नागपूर : दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वेने पावसाळ्यात सुरक्षित प्रवासासाठी नागपूर मंडळासह १२ महत्त्वाच्या रेल्वे पुलांवर आधुनिक ‘वॉटर लेवल मॉनिटरिंग सिस्टिम’ कार्यान्वित केली आहे. यामुळे पुराच्या धोक्याची २४ तास अचूक माहिती मिळून प्रवाशांसाठी रेल्वे वाहतूक अधिक सुरक्षित होणार आहे..पावसाळ्यात नद्यांच्या पाण्याच्या पातळीत अचानक होणारी वाढ आणि त्यामुळे निर्माण होणारी पूरसदृश परिस्थिती ही रेल्वे प्रशासनासमोर मोठी आव्हाने उभी करते. प्रवाशांची सुरक्षा आणि रेल्वे मालमत्तेचे रक्षण करण्याच्या उद्देशाने दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वेने एक आधुनिक यंत्रणा उभी केली आहे. रेल्वे पुलांवर सेंसर आधारित यंत्रणा बसवण्यात आली आहे. ही प्रणाली २४ तास नद्यांच्या जलस्तरावर ‘रियल-टाइम’ देखरेख ठेवणार आहे..Amravati: उत्पन्न दाखले, प्रमाणपत्रांसाठी नागरिक घायकुतीला ; सेतू केंद्रांवर गर्दीचा उच्चांक; सर्व्हर डाउन, तलाठ्यांच्या अनुपस्थितीमुळे कामांचा खोळंबा.पारंपरिक ‘मीटर गेज’ पद्धत बादपूर्वी रेल्वे प्रशासनाकडून नद्यांच्या पाण्याच्या पातळीचे मोजमाप करण्यासाठी पारंपरिक ‘मीटर गेज’ पद्धतीचा वापर केला जात होता. यामध्ये कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्ष पुलावर जाऊन मोजणी करावी लागत असल्यामुळे माहिती मिळण्यास उशीर होत होता. मानवी त्रुटीची शक्यताही नाकारता येत नव्हती. परिणामी, अचानक पूर आल्यास रेल्वे ट्रॅक आणि पुलांच्या सुरक्षेचे त्वरित मूल्यमापन करणे रेल्वे अभियंत्यांसाठी अत्यंत आव्हानात्मक ठरत होते..‘ट्रॅक मॅनेजमेंट सिस्टिम’शी यंत्रणा जोडलीपारंपरिक पद्धतीवर मात करण्यासाठी रेल्वेने ही नवीन डिजिटल आणि हायटेक यंत्रणा अंमलात आणली आहे. ही प्रणाली थेट रेल्वेच्या ‘ट्रॅक मॅनेजमेंट सिस्टिम’शी जोडलेली आहे. नदीचे पाणी आधीच ठरवून दिलेल्या धोक्याच्या पातळीच्या वर जाताच, ही यंत्रणा संबंधित रेल्वे अधिकाऱ्यांना मोबाइलवर त्वरित ‘एसएमएस’ अलर्ट पाठवते. यामुळे रेल्वे प्रशासनाला वेळेत निर्णय घेऊन संभाव्य दुर्घटना टाळता येतील, प्रवाशांचा प्रवास निर्धास्त व सुरक्षित होईल तसेच रेल्वे सेवा विस्कळीत होणार नाही..Nagpur: नागपूर-बडनेरा रेल्वेमार्गावर ‘एबीएस सिस्टिम’; ऑटोमॅटिक सिग्नलिंगने वाढणार वेग; १७५ किमीचा मार्ग जानेवारीपर्यंत पूर्ण होणार.या १२ पुलांवर प्रणाली कार्यान्वितया आधुनिक यंत्रणेमध्ये कन्हान-कामठी, मुंडीकोटा-तुमसर, वडसा-ब्रह्मपुरी, झारसुगुडा-ईब (ईब नदी), ईब-ब्रजराजनगर, भूपदेवपुर-राबर्ट्सन, कोरबा-गेवरा रोड, नैला-चांपा (हसदेव नदी), जयरामनगर-अकलतरा, दगौरी-निपनिया (शिवनाथ नदी), रसमडा-दुर्ग आणि बरगी-ग्वारीघाट येथील महत्त्वाच्या रेल्वे पुलांचा समावेश आहे..पूरसदृश परिस्थितीत रेल्वे गाड्यांचा वेग नियंत्रित करता येईल. तसेच गरज पडल्यास वाहतूक काही काळ थांबवणे यासारखे तातडीचे निर्णय घेण्यासाठी ही यंत्रणा अत्यंत प्रभावी ठरणार आहे. त्यामुळे प्रवाशांचा प्रवास अधिक सुरक्षित होईल, अशी प्रतिक्रिया दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वेचे वरिष्ठ विभागीय वाणिज्य व्यवस्थापक दिलीप सिंह यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.