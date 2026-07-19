नागपूर

रेल्वे पुलांवर आता ‘सेंसर’चा पहारा; मॉन्सूनमधील प्रवास अधिक सुरक्षित, रेल्वे धावणार विनाअडथळा...

Monsoon train travel to become safer : यामुळे पुराच्या धोक्याची २४ तास अचूक माहिती मिळून प्रवाशांसाठी रेल्वे वाहतूक अधिक सुरक्षित होणार आहे.
Monsoon train travel to become safer

Monsoon train travel to become safer

esakal

Shubham Banubakode
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नागपूर : दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वेने पावसाळ्यात सुरक्षित प्रवासासाठी नागपूर मंडळासह १२ महत्त्वाच्या रेल्वे पुलांवर आधुनिक ‘वॉटर लेवल मॉनिटरिंग सिस्टिम’ कार्यान्वित केली आहे. यामुळे पुराच्या धोक्याची २४ तास अचूक माहिती मिळून प्रवाशांसाठी रेल्वे वाहतूक अधिक सुरक्षित होणार आहे.

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