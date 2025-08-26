Nagpur Flights: नागपूर मुंबईसाठी नवीन विमान तीन सप्टेंबरपासून

नागपूर : नागपूर-मुंबई मार्गावर प्रवाशांचा वाढता प्रतिसाद आणि आगामी सणासुदीचा काळ लक्षात घेऊन इंडिगो एअरलाइन्सने आणखी एक नवीन विमान सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. नवीन विमान सुरू झाल्यानंतर मुंबईसाठी ७ विमान उपलब्ध होतील. ही सेवा तीन सप्टेंबरपासून सुरू होणार असून, उड्डाण २५ ऑक्टोबरपर्यंत सुरू राहील..नियोजनानुसार मुंबईहून ६ई-१६३ सकाळी ९.३० वाजता उड्डाण घेऊन ११ वाजता नागपूरला पोहोचेल. त्यानंतर नागपूरहून ६ई-५१२९ सकाळी ११.३० वाजता सुटून दुपारी १२.५५ वाजता मुंबईत पोहोचेल. या विमानामुळे मुंबईसाठी सकाळच्या चार विमान उपलब्ध होतील. सध्या नागपूरहून मुंबईसाठी सकाळी पहिले विमान ५.४० वाजता, दुसरी ७.३५ वाजता आणि तिसरी ८.१५ वाजता सुटते. तर संध्याकाळी ४.५५ वाजता, रात्री १०.१० वाजता आणि १०.३५ वाजता प्रत्येकी एक विमान उड्डाण घेते..आता हिवाळी उड्डाणाची प्रतीक्षा गेल्या काही वर्षांत शिक्षण आणि नोकरीसाठी नागपूरहून बंगळुरूला जाणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. विशेषतः आयटी कंपन्यांमध्ये चांगल्या पॅकेजच्या नोकऱ्या उपलब्ध झाल्याने शहरातील अनेक तरुण अभियंते बंगळुरूची निवड करतात. या मार्गावर प्रवाशांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन इंडिगो एअरलाइन्स दररोज तीन उड्डाणांची सेवा देत आहे..Jayakwadi Dam: ‘जायकवाडी’च्या विसर्गात वाढ; गोदापात्रात सोडले नऊ हजार क्युसेकने पाणी.दुसरीकडे स्टार एअरलाइन्सने रक्षाबंधनाच्या दिवशी म्हणजेच नऊ ऑगस्टला एकदिवसीय विमान आले होते. मात्र, आता कंपनीने हिवाळी सुटीचा लाभ घेण्यासाठी २६ ते २७ ऑक्टोबरदरम्यान बंगळुरूहून नागपूरसाठी विशेष उड्डाण सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. हे उड्डाण नियोजित वेळेनुसार सुरू होईल की नाही हे मात्र वेळच ठरवेल. कारण स्टार एअरलाइन्सकडून अनेकदा शेवटच्या क्षणी वेळापत्रक बदलले जाते. त्यामुळे प्रवाशांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.