Indora Dighori Flyover : इंदोरा-दिघोरी ८.९० किमीच्या उड्डाणपुलाचे आज लोकार्पण देवेंद्र फडणवीस, नितीन गडकरींची उपस्थिती

नागपूर : इंदोरा ते दिघोरी चौक असा सुमारे ८.९० किमीच्या बहुप्रतिक्षित उड्डाणपुलाचे लोकार्पण शनिवारी (ता.१९) रोजी सायंकाळी ५ वाजता होणार आहे. रेशीमबाग चौक येथे आयोजित कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते या उड्डाणपुलाचे लोकार्पण होणार असून, याप्रसंगी विशेष अतिथी म्हणून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी राहतील..तर प्रमुख अतिथी म्हणून महसूलमंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासह महापौर नीता ठाकरे, खासदार माया इवनाते यांच्यासह शहरातील सर्व आमदार उपस्थित राहतील. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या (एनएचएआय) वतीने नागपूर-उमरेड मार्गावरील एनएच-३५३डी अंतर्गत हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प साकारण्यात आला आहे..Tirupati Laddu Ghee Adulteration : तिरुपती लाडूच्या तुपात पाम तेल आणि रसायनांचा वापर? EDकडून कंपनीच्या प्रवर्तकाला अटक.इंदोरा चौक (एनएच-४४), अशोक चौक, शीतला माता चौक आणि दिघोरी चौक यांना जोडणाऱ्या या कॉरिडॉरची एकूण लांबी ८.९० किलोमीटर असून, त्यापैकी ६.३७ किलोमीटर लांबीचा उड्डाणपूल आहे. या प्रकल्पासाठी एकूण ९९७.४४ कोटी रुपये खर्च करण्यात आला आहे..उड्डाणपुलाची रुंदी १२ मीटर असून, त्यावर दोन्ही दिशेने वाहतूक सुरू राहणार आहे. प्रकल्पात दोन रोड ओव्हर ब्रिज (आरओबी) तसेच १३.८२ किलोमीटर लांबीचे सर्व्हिस आणि स्लिप रोड विकसित करण्यात आले आहेत. पाचपावली येथील विद्यमान आरओबीच्या जागी नवीन आरओबी उभारण्यात आला आहे..Farmer Loss Assessment : शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर सरकार गंभीर, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे; पाच ऑक्टोबरपासून पंचनामे करण्याचे आदेश.नाईक तलाव आणि पाचपावलीकडे जाणारे विद्यमान रॅम्प कायम ठेवण्यात आले आहेत. ताजबाग येथे चढण्यासाठी व उतरण्यासाठी रॅम्पची सुविधा करण्यात आली आहे. तसेच डागा मेमोरियल महिला रुग्णालयाजवळ डाउन रॅम्प देण्यात आल्याने रुग्णालयाकडे जाणे अधिक सुलभ होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.