नागपूर

Indora Dighori Flyover : इंदोरा-दिघोरी ८.९० किमीच्या उड्डाणपुलाचे आज लोकार्पण देवेंद्र फडणवीस, नितीन गडकरींची उपस्थिती

₹997.44 Crore Flyover Project in Nagpur : नागपुरातील इंदोरा ते दिघोरी चौक या ८.९० किमी कॉरिडॉरचे १९ सप्टेंबर रोजी लोकार्पण होणार आहे. ₹९९७.४४ कोटींच्या प्रकल्पातील ६.३७ किमी उड्डाणपूल वाहतूक कोंडी कमी करण्यास आणि प्रमुख चौकांना जोडण्यास मदत करणार आहे.
Indora Dighori Flyover

Indora Dighori Flyover

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर : इंदोरा ते दिघोरी चौक असा सुमारे ८.९० किमीच्या बहुप्रतिक्षित उड्डाणपुलाचे लोकार्पण शनिवारी (ता.१९) रोजी सायंकाळी ५ वाजता होणार आहे. रेशीमबाग चौक येथे आयोजित कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते या उड्डाणपुलाचे लोकार्पण होणार असून, याप्रसंगी विशेष अतिथी म्हणून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी राहतील.

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