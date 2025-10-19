नागपूर

संतापजनक घटना! 'बाळाच्या पोटावर उदबत्तीचे चटके'; मेळघाटमध्ये अघोरी पद्धतीने उपचार, बाळ अवघ २३ दिवसांच..

Shocking Incident in Melghat: याप्रकरणी सावलकर यांच्या तक्रारीवरून संशयित महिलेविरुद्ध जुन्या चालीरीती रूढी परंपरेनुसार अघोरी इलाज केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. संबंधित महिलेला शनिवारपर्यंत (ता. १८) अटक करण्यात आली नसल्याचे चिखलदरा पोलिसांनी सांगितले.
Authorities investigate after a 23-day-old baby in Melghat was subjected to dangerous occult treatments.

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

चिखलदरा : मेळघाटमध्ये अघोरी पद्धतीने उपचार करण्याचे प्रकार सातत्याने वाढत आहेत. चिखलदरा तालुक्यातील लाखेवाडा या आदिवासीबहुल गावामध्ये अवघ्या २३ दिवसाच्या बाळाच्या पोटावर उदबत्तीने चटके दिल्याची घटना उघडकीस आली.

Nagpur
melghat
Treatment
district
child abuse
police investigation

