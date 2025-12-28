नागपूर

Nagpur Theft : नागपूरमध्ये डिलिव्हरी बॉयकडून महागडे पार्सल लंपास; २२.३४ लाखांचा अपहार; ११ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल!

Online Delivery Fraud : इंस्टाकार्ट कंपनीतील डिलिव्हरी बॉयने महागड्या वस्तूंचा २२.३४ लाख रुपयांचा अपहार केला. ऑडिटच्या दरम्यान हा घोटाळा उघडकीस आला आणि पोलिसांनी ११ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला.
Instacart Delivery Boys Involved in ₹22 Lakh Parcel Theft

Instacart Delivery Boys Involved in ₹22 Lakh Parcel Theft

Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : ऑनलाइन डिलिव्हरी क्षेत्रातील नामांकित ‘इंस्टाकार्ट’ कंपनीतील डिलिव्हरी बॉय असलेल्या ११ जणांनी पार्सलमधील महागड्या वस्तू परस्पर काढून घेत, २२ लाख ३४ हजार ९६३ रुपयांचा अपहार केला. हा अपहार नागपूर कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी संगनमताने केल्याचे कंपनीच्या ऑडिटमधून पुढे आले आहे.

Loading content, please wait...
Nagpur
crime
police case
Delivery Boy
Fraud Crime

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com