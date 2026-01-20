नागपूर

Nagpur News: दुर्दैवी घटना! लोखंडी प्लेट अंगावर पडून कामगाराचा मृत्यू; कामठी तालुक्यातील घटना, मृतदेहासह ठिय्या आंदोलन..

Kamthi Taluka tragic labour Accident: कामठीतील कंपनीत निष्काळजीपणामुळे कामगाराचा मृत्यू; संतप्त नातेवाईकांचे ठिय्या आंदोलन
Protesters stage a sit-in with the body after a worker’s death in an iron plate accident in Kamthi taluka.

Protesters stage a sit-in with the body after a worker’s death in an iron plate accident in Kamthi taluka.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कामठी : तालुक्यातील कवठा येथील ट्रुफॉर्म टेक्नो प्रॉडक्ट प्रा. लि. या कंपनीतील निष्काळजी कारभारामुळे एका कामगाराचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. यामुळे संतप्त नातेवाईकांनी मृतदेहासह कंपनीच्या द्वारासमोर ठिय्या आंदोलन केल्याने परिसरात खळबळ उडाली होती. प्रशासनाच्या मध्यस्थीनंतर आर्थिक मदतीचे आश्वासन मिळाल्याने अखेर परिस्थिती नियंत्रणात आली.

Loading content, please wait...
accident
death
worker
district
accident death
accident case
Nagpur airport

Related Stories

No stories found.