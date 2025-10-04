नागपूर

Italy Road Accident : पर्यटनासाठी गेलेल्या अख्तर कुटुंबावर काळाचा घाला; इटलीतील भीषण अपघातात नागपूरच्या दाम्पत्याचा मृत्यू, मुलगी गंभीर

Nagpur Couple Dies in Italy Road Accident : इटलीतील ग्रोसेटो महामार्गावर झालेल्या अपघातात नागपूरच्या जावेद अख्तर दाम्पत्याचा मृत्यू झाला असून, त्यांची मुलगी गंभीर जखमी आहे; इतर कुटुंबीयही जखमी झाले आहेत.
Summary

  1. इटलीतील भीषण अपघातात नागपूर दाम्पत्य ठार

  2. मोठी मुलगी गंभीर, इतर कुटुंबीय जखमी

  3. भारतीय दूतावासाने शोकसंदेश जारी केला

नागपूर : इटलीत पर्यटनासाठी गेलेल्या नागपूरच्या दाम्पत्याचा रस्ते अपघातात (Italy Road Accident) मृत्यू झाल्याची माहिती मिळत आहे. या भीषण अपघातात दाम्पत्याची मुलगी गंभीर जखमी असून, धाकटी मुलगी व मुलगाही जखमी झाले आहेत. ग्रोसेटो जवळील स्टेट हायवे वन ऑरेलिया (State Highway One Aurelia) वर गुरुवारी सकाळी ही दुर्घटना घडली. या अपघातात एकूण तीन जणांचा मृत्यू झाला आहे.

