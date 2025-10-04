Italy Road Accident : पर्यटनासाठी गेलेल्या अख्तर कुटुंबावर काळाचा घाला; इटलीतील भीषण अपघातात नागपूरच्या दाम्पत्याचा मृत्यू, मुलगी गंभीर

इटलीतील भीषण अपघातात नागपूर दाम्पत्य ठारमोठी मुलगी गंभीर, इतर कुटुंबीय जखमीभारतीय दूतावासाने शोकसंदेश जारी केला.नागपूर : इटलीत पर्यटनासाठी गेलेल्या नागपूरच्या दाम्पत्याचा रस्ते अपघातात (Italy Road Accident) मृत्यू झाल्याची माहिती मिळत आहे. या भीषण अपघातात दाम्पत्याची मुलगी गंभीर जखमी असून, धाकटी मुलगी व मुलगाही जखमी झाले आहेत. ग्रोसेटो जवळील स्टेट हायवे वन ऑरेलिया (State Highway One Aurelia) वर गुरुवारी सकाळी ही दुर्घटना घडली. या अपघातात एकूण तीन जणांचा मृत्यू झाला आहे..मृतांमध्ये नागपूरचे उद्योजक दाम्पत्यया अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्यांमध्ये (Nagpur Couple Death Italy) नागपूरच्या सिव्हिल लाइन्स परिसरातील जावेद अख्तर (५५) आणि त्यांची पत्नी नादिरा गुलशन (४७) यांचा समावेश आहे. ते सीताबर्डी येथील हॉटेल गुलशन प्लाझाचे मालक होते. त्यांची मोठी मुलगी आरजू अख्तर (२२) गंभीर जखमी असून, धाकटी मुलगी शिफा अख्तर (२०) आणि मुलगा जाजेल अख्तर (१४) हेही जखमी झाले आहेत..गुरुवारी सकाळी अख्तर कुटुंब सहलीसाठी निघाले होते. उत्तर दिशेकडे जाणाऱ्या कॅरेजवेवर त्यांची कार एका व्हॅनला धडकली. ही व्हॅन आशियाई पर्यटकांना घेऊन जाणाऱ्या नऊ आसनी मिनीबसशी धडकली. व्हॅनमधील तिघांचा मदत पोहोचण्याआधीच मृत्यू झाला..Satara Crime : 'ती' गरोदर आहे, कुणाला कळलं तर? काकाने अल्पवयीन मुलीचा गळा आवळून केला खून; मृतदेह पुरला कोयना धरणाच्या किनारी.अपघातानंतर मुलाने कारची खिडकी तोडली अन्...अपघातानंतर मुलगा जाजेल अख्तर कारची खिडकी तोडून बाहेर पडला. त्याने साइनबोर्डवर दिलेल्या हेल्पलाइन नंबरवर संपर्क साधून स्थानिक प्रशासनाला अपघाताची माहिती दिली. रात्री आठच्या सुमारास तो शुद्धीवर येताच नागपूरमधील नातेवाइकांना फोन करून घटनेची माहिती दिली..परतीच्या आधीच काळाचा घालाजावेद अख्तर दरवर्षी नवरात्रीत कुटुंबासोबत परदेशात प्रवास करत असत. यंदा त्यांनी २३ सप्टेंबर रोजी पत्नी व मुलांसोबत रोमकडे प्रस्थान केले होते. ५ ऑक्टोबर रोजी नागपूरला परतण्याचा त्यांचा बेत होता. मात्र, परतीच्या आधीच काळाने कुटुंबाला गाठले..FAQsप्र.१: अपघात कुठे झाला?उत्तर : इटलीतील ग्रोसेटो जवळील राज्य महामार्ग ऑरेलियावर हा अपघात झाला.प्र.२: मृतांमध्ये कोणाचा समावेश आहे?उत्तर : नागपूरचे उद्योजक जावेद अख्तर आणि पत्नी नादिरा गुलशन यांचा मृत्यू झाला.प्र.३: जखमींची प्रकृती कशी आहे?उत्तर : मोठी मुलगी गंभीर आहे, तर धाकटी मुलगी आणि मुलगा जखमी आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.