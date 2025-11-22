नागपूर

Nagpur News: उपराजधानीत वाढले जुळी मुले जन्माला येण्याचे प्रमाण; स्त्री व प्रसूतीरोग तज्ज्ञांचे निरीक्षण

Rise in Twin Births due to Fertility Treatments: वंधत्व उपचार आणि आयव्हीएफमुळे जुळी मुले जन्म घेण्याचे प्रमाण वाढले आहे. औषधांचा प्रभाव, आनुवंशिकता आणि गर्भधारणेतील विविध कारणे यामुळे जुळी मुले जन्माला येतात.
सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर : हल्ली सर्वत्र वंधत्वाचे प्रमाण वाढत आहे. त्यामुळे अनेक महिलांना उपचारासाठी विविध वंधत्वाशी संबंधित औषधी घ्यावी लागतात. काही औषधांसह कृत्रिम गर्भधारणेमुळे (आयव्हीएफ) हल्ली जुळी मुले जन्मण्याचे प्रमाण वाढत असल्याचे स्त्री व प्रसूतीरोग तज्ज्ञांचे निरीक्षण आहे.

