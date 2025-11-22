Nagpur News: उपराजधानीत वाढले जुळी मुले जन्माला येण्याचे प्रमाण; स्त्री व प्रसूतीरोग तज्ज्ञांचे निरीक्षण

नागपूर : हल्ली सर्वत्र वंधत्वाचे प्रमाण वाढत आहे. त्यामुळे अनेक महिलांना उपचारासाठी विविध वंधत्वाशी संबंधित औषधी घ्यावी लागतात. काही औषधांसह कृत्रिम गर्भधारणेमुळे (आयव्हीएफ) हल्ली जुळी मुले जन्मण्याचे प्रमाण वाढत असल्याचे स्त्री व प्रसूतीरोग तज्ज्ञांचे निरीक्षण आहे..जुळे जन्माला येण्यासाठी वंधत्वावरील काही औषधी, आनुवंशिक आणि इतरही काही कारणे आहेत. वंधत्वावर उपचारादरम्यान आवश्यक काही औषधांमुळे तर आनुवंशिक पद्धतीने रक्ताच्या नात्यात कुणाला जुळे झाले असल्यास पुढच्या पिढीतही जुळे होऊ शकतात..Viral News: १,२ नाहीतर... 'या' महिलेच्या पोटात तब्बल ९ बाळं वाढत आहेत, सर्वच अवाक्, डॉक्टरांनी सांगितलं कारण!.जुळे जन्माला आलेल्यांपैकी ७० टक्के वंधत्वावर उपचार घेणारे तर ३० टक्के आनुवंशिक असलेल्यांनाही जुळे झाल्याचे निरीक्षण स्त्रीरोग तज्ज्ञांनी नोंदवले आहे. वंध्यत्व उपचारांदरम्यान, गर्भधारणेची शक्यता वाढवण्यासाठी गर्भाशयात एकापेक्षा जास्त भ्रूण सोडले जातात. यापैकी दोन किंवा अधिक भ्रूण यशस्वीरित्या विकसित झाल्यास जुळी मुले होतात..वंधत्वाशी संबंधित काही औषधी वापरल्याने अंडाशयाला एकापेक्षा जास्त बिजांडे तयार करण्यासाठी उत्तेजन मिळते. ज्यामुळे जुळ्यांची नैसर्गिकरीत्या शक्यता वाढते, असे मेडिकल रुग्णालयाचे स्त्री व प्रसूतीरोग तज्ज्ञ डाॅ. आशिष झरारिया यांनी सांगितले..डागा रुग्णालयात दोन वर्षांत ११८ जुळेडागा स्मृती शासकीय स्त्री रुग्णालयात १ एप्रिल २०२३ ते ३१ मार्च २०२४ या कालावधीत ६६ तर, १ एप्रिल २०२४ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत ५२ असे एकूण दोन वर्षांत ११८ जुळी मुले जन्माला आली..जुळ्या बाळांची अशी घ्या काळजीजुळे किंवा तिळे सहसा वेळेपूर्वी जन्माला येतात. त्यामुळे या बाळांची विशेष काळजी घ्यावी लागते. डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार दोघांनाही नियमित आणि पुरेसे स्तनपान द्यावे. एकाच वेळी किंवा वेळापत्रकानुसार पाजण्याचे तंत्र शिकून घ्यावे. वेळेपूर्वी जन्मलेल्या बाळांना शरीराचे तापमान राखण्यासाठी जास्त उबेची गरज असते. त्यांना व्यवस्थित गुंडाळून ठेवावे. त्यांच्या वाढीवर आणि वजनावर लक्ष ठेवण्यासाठी बालरोगतज्ज्ञाकडून नियमित तपासणी करून घ्यावी. जुळ्यांना दूध पाजणाऱ्या आईने स्वतःच्या आहाराकडे लक्ष देणे आणि पुरेसा आराम करणे महत्त्वाचे आहे, अशी माहिती डाॅ. आशिष झरारिया यांनी दिली..Women's Weight Gain: स्त्रियांच्या वाढत्या वजनामागे ‘ही’ सवय जबाबदार! डॉक्टर सांगतात धक्कादायक तथ्यं.जुळे-तिळे जन्माची कारणेजुळी किंवा तिळी मुले जन्माला येण्यामागे अनेक वैद्यकीय आणि नैसर्गिक कारणे आहेत. कुटुंबात (विशेषतः आईच्या बाजूला) जुळ्यांचा इतिहास असल्यास, जुळी मुले होण्याची शक्यता वाढते. ३० ते ४० वयोगटातील स्त्रियांमध्ये नैसर्गिकरीत्या जुळी मुले होण्याची शक्यता अधिक असते, कारण या वयात संप्रेरक पातळीत बदल होतात, ज्यामुळे एकाच वेळी एकापेक्षा जास्त बिजांडे तयार होण्याची शक्यता असते, असे स्त्रीरोग तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.